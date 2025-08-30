POLÍTICA
Illa apressa a aplicar l’amnistia i recorda que té quatre mesos per aprovar els comptes
Cimera del Govern a les Terres de l’Ebre per fixar el rumb del segon curs de legislatura. El Consell de Ministres aprovarà dimarts vinent el projecte de llei per a la quitació de deute del FLA
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va reunir ahir el Govern a Arnes (Terra Alta) per fixar el rumb del segon any d’investidura després de la tornada de vacances. En el tercer encontre de l’Executiu fora del Palau de la Generalitat, previst que acabi avui, Illa va escollir les Terres de l’Ebre al ser la zona catalana més afectada aquest estiu pels incendis després del foc de Paüls, i va assegurar que és un símbol que aquest és “el Govern de tothom”.
Illa, que espera aprovar els pressupostos del 2026 amb el suport de Comuns i ERC, va afirmar que “queden quatre mesos per fer tot el que ens vam comprometre a fer”. Els socis, que no donen suport a la seua proposta d’ampliació de l’aeroport del Prat, li exigeixen millores a Rodalies i li reclamen avançar en el finançament singular.
En relació amb l’amnistia, el mandatari català va tornar a demanar la seua “aplicació efectiva”, que confia que arribarà aquest curs a tots els afectats –entre ells l’expresident Carles Puigdemont–, i va subratllar que els tribunals han de respectar les decisions del poder legislatiu. Així mateix, Illa va advertir d’un “clima polític molt tens”, va cridar a la “moderació” i va manifestar que està a favor de “ser radicals en els valors” però no en les formes. El dirigent del PSC, que va assegurar que la “gestió” és la millor recepta contra la “polarització”, també va criticar els episodis d’islamofòbia i es va comprometre a defensar els drets lingüístics del català, la “llengua pròpia de Catalunya”.
D’altra banda, el president va instar a “un canvi de mentalitat” en la política forestal de Catalunya, que segons ell, té “massa bosc”, per prevenir incendis. Illa va avisar que s’ha de “comptar” amb l’activitat econòmica i va defensar el Pacte d’Estat sobre emergència climàtica proposat per Moncloa. Va aprofitar, a més, per llançar un dard a les autonomies governades pel PP sobre la gestió d’incendis. “Com a Govern volem exercir les nostres competències. Si hi ha coses a millorar, les reconeixem”, va declarar Illa.
Condonació de deute
Per la seua part, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va avançar que el Consell de Ministres de dimarts vinent 2 de setembre aprovarà el projecte de llei que permetrà la condonació d’una part del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, que estalviarà a la Generalitat 17.104 milions d’euros, un 20% del seu deute total.
Junts retreu al Govern no “plantar-se” davant Madrid
La portaveu parlamentària de Junts, Mònica Sales, va acusar el president Salvador Illa de fer “propaganda” per “tapar la falta de rumb i la mala gestió” i de fer política per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. “Encara que facin la trobada a les Terres de l’Ebre, la seua gestió política va dirigida per a la Barcelona dels cinc milions i no a la dels vuit”, va apuntar, després de la decisió d’Illa de portar a terme la cimera del Govern a Arnes (Terra Alta).
Sales va retreure al dirigent català que no es “planti” davant de Madrid per “defensar els interessos dels catalans”, com garantir inversions en infraestructures o millores en el dèficit fiscal, i va criticar la falta de progrés a Rodalies i que l’Executiu “no té pressupostos”, sobre els quals Junts no vol negociar. D’altra banda, la consellera d’Economia, Hisenda i Ocupació de la Comunitat de Madrid, Rocío Albert, va insistir que la condonació de deute autonòmic que proposa el Govern es fa “per pura supervivència política”. “No és per solidaritat. Lloga el vot dels independentistes per dormir una nit més a la Moncloa”, va assegurar en aquest sentit Albert. Després d’Andalusia, Catalunya i el País Valencià, Madrid serà la quarta comunitat més beneficiada per l’aprovació d’aquesta mesura.