EMERGÈNCIES
Planas xifra en 35.400 les hectàrees agràries arrasades pels incendis
Carrega contra les retallades de la PAC mentre el PP el titlla d’“incompetent”. Manifestants demanen la dimissió de la Junta de Castella i Lleó per la seua gestió
El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, va xifrar en 35.400 les hectàrees agràries arrasades a Espanya en l’última onada d’incendis, que suposen aproximadament el 9% del total d’hectàrees calcinades –sense comptar les pastures arrasades per a la ramaderia–, en la seua compareixença al Senat sobre la gestió de la catàstrofe. Planas es va comprometre a ajudar els agricultors afectats pels focs. Sense concretar les mesures, el ministre va reiterar la necessitat que la PAC compti amb una bona dotació econòmica i va carregar contra les retallades que vol implementar la Comissió Europea. A més, va avançar que Agroseguro ha rebut 168 informes d’incendi, una xifra “provisional” i que creu que quedarà “molt superada” en el balanç final dels danys. A nivell polític, Planas va criticar les citacions al Senat perquè és “precipitat fer balanç en aquest moment” i va cridar a donar suport al Pacte d’Estat per l’emergència climàtica. Mentrestant, el PP el va titllar d’“incompetent” i li va retreure “ser còmplice de criminalitzar la ramaderia”. Així mateix, va qüestionar la gestió de la propagació de la malaltia de la llengua blava en explotacions ramaderes, davant de la qual cosa Planas va demanar no posar “les seues brutes mans sobre els veterinaris i els experts”. Per la seua part, ERC va assegurar que “hi guanyaríem tots” si es destinessin a la prevenció “els costos d’extinció dels incendis”, mentre que Junts va afirmar que “ni PSOE ni PP no han estat a l’altura”. També va comparèixer, en el seu cas davant de les Corts de Castella i Lleó, el president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que va defensar que el seu operatiu contra els focs “va respondre des de l’inici” però hi va haver “un còctel” de condicions meteorològiques adverses i “la mà de l’home”. El PSOE el va responsabilitzar de la “tragèdia” i unes 300 persones es van manifestar davant les Corts exigint la dimissió de Mañueco i del conseller de Medi Ambient, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Paral·lelament, els reis van visitar les zones afectades pels incendis a Extremadura. Felip VI va instar a reprendre els viatges cancel·lats pel foc perquè “els afectats necessiten l’afecte de tots”.
Preocupen dos focs a Lleó i Zamora i pugen els detinguts
La directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, va qualificar la situació dels focs de “favorable i plena d’optimisme” i va explicar que queden dos grans incendis actius preocupants: Fasgar-Igüeña (Lleó), on un treball de contrafoc va ajudar ahir a avançar en les tasques d’extinció, i Porto (Zamora), actiu des de fa més de dos setmanes, que ja ha arrasat 16.000 hectàrees.
Mentrestant, l’evolució dels focs a Galícia i Astúries continua sent positiva, sense registres de grans incendis actius. La Xunta de Galícia va destacar l’“evolució favorable” del brigadista ferit per cremades més greu i va confirmar que l’altre brigadista i un bomber ferits estan “estables”.D’altra banda, el ministeri de l’Interior va informar ahir que els detinguts per provocar incendis han augmentat a cinquanta-sis i els investigats, a 142.