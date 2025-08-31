EUROPA
Assassinen a trets en ple carrer a Lviv l’expresident del Parlament ucraïnès
L’expresident del Parlament ucraïnès Andrí Parubi va ser assassinat ahir al migdia a Lviv, per motius que investiguen les autoritats del país. Segons mitjans ucraïnesos, la víctima va rebre diversos trets al mig del carrer per part d’un home disfressat de repartidor i va morir a l’acte. Parubi va exercir com a cap de la Rada entre els anys 2016 i 2019, i va ser secretari de Seguretat Nacional i Defensa el 2014, després d’un paper important en l’Euromaidan.
Ofensiva contra Zaporíjia
Mentrestant, un atac de l’Exèrcit rus a Zaporíjia, a l’est d’Ucraïna, va deixar almenys un mort i 23 ferits –entre ells diversos nens–, i va esfondrar dos edificis de cinc plantes i cinc habitatges individuals. El Kremlin va afirmar que controla el 99,7% de la regió de Luhansk i el 79% de Donetsk, on ahir va anunciar la presa de la localitat de Kamixevaia. Per la seua part, Ucraïna va atacar dos refineries petrolíferes als territoris russos de Krasnodar i Samara, en una nova ofensiva contra la infraestructura energètica de Rússia.
D’altra banda, el Govern ucraïnès permetrà sortir del país els homes d’entre 18 i 22 anys, davant crítiques per “debilitar” el potencial militar i l’economia de l’Estat.