ACTE
Feijóo diu que el Govern central ja “fa olor de ranci”
Demana enviar la Policia a les fronteres per “seguretat”. Anuncia que té la intenció de “derogar moltes lleis”
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar ahir que el Govern central ja “està caduc” i “fa olor de ranci” abans d’iniciar el curs polític, per la qual cosa considera que aquest quadrimestre serà “determinant per al futur d’Espanya”. En un acte del partit a Carballeira de San Xusto, a Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), per inaugurar el curs polític, va criticar que el Govern espanyol s’hagi posat “de perfil” davant de l’onada d’incendis, per la qual cosa va dir que no és l’Estat el que està “fallit”, sinó l’Executiu central. “No falla, la culpa sempre és del PP, de les comunitats del PP o d’un tal Feijóo”, va retreure, per la qual cosa es va preguntar “quin pacte d’Estat” planteja el Govern estatal després dels incendis i com pot ser creïble si “no són capaços ni d’aprovar uns pressupostos”.
Feijóo va considerar també que “no s’ha de canviar l’arquitectura de l’Estat”, sinó “el Govern central perquè no dona més de si”, va insistir, carregant també contra la política migratòria, la política exterior, la falta de pressupostos estatals o els casos de corrupció.
D’altra banda, Feijóo va instar el Govern d’Espanya a enviar els cossos policials a la frontera per “donar seguretat als espanyols”, en lloc d’“amenaçar” les comunitats autònomes d’enviar-los la Policia si no compleixen el repartiment de menors migrants decretat per l’Executiu.
Per això, davant d’aquest inici del curs polític s’ha compromès a ser qui s’encarregui de “netejar el bon nom de la política a Espanya”, per la qual cosa té intenció de “derogar moltes lleis” perquè no està disposat a gestionar el que considera “la runa del sanchisme”. “Repararem i prepararem Espanya”, va proclamar, per “treure-la del bucle de la incompetència i de la indecència en la qual la té sumida aquest Govern”, que creu que només es dedica a “escapar-se de les seues responsabilitats”. Entre les coses que ha dit que farà si governa és tenir la “valentia” d’“assumir el comandament quan cregui que una comunitat no té capacitat davant una catàstrofe”.