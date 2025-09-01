Grup SEGRE se suma a la mobilització global contra l’assassinat de periodistes a Gaza
Més de 200 mitjans de comunicació de 50 països, desenes a Espanya, se sumen aquest dilluns a la mobilització global, impulsada per Reporters Sense Fronteres (RSF), per denunciar “la massacre deliberada de periodistes a Gaza” i exigir l’accés sense restriccions de la premsa estrangera a la Franja.
A més els treballadors dels mitjans i els seus òrgans de representació estan cridats a secundar un minut de silenci a les dotze hores del migdia a la porta de les seus o a les redaccions. Grup SEGRE s'ha afegit a la concentració silenciosa amb un minut de silenci a les 12 hores davant de les instal·lacions del carrer del Riu.