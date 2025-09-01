EUA
L’alcalde de Chicago ordena oposar-se a la militarització de la ciutat
L’alcalde de Chicago, Brandon Johnson, va firmar dissabte una ordre executiva en la qual decreta als departaments de l’administració de la ciutat que no col·laborin amb les forces federals en cas del seu possible desplegament als carrers de Chicago, des dels serveis jurídics fins a la policia local. “La raó per la qual aquesta ordre és tan crucial és perquè sabem que aquest president s’està comportant fora dels límits de la Constitució”, va assegurar. Després de l’operatiu implementat a Washington DC, sota el pretext de combatre la criminalitat posant als carrers la Guàrdia Nacional, el president dels EUA, Donald Trump, vol replicar aquestes mesures a més ciutats. Johnson va ordenar per llei la resistència de l’administració local i oposar-se a la militarització de Chicago, la qual assegura que tindria lloc en menys d’una setmana i podria portar greus conseqüències contra els migrants.