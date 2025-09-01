CIMERA
La Xina i l’Índia, enfrontades a Trump, aposten per ser “bons veïns”
Ambdós països reprendran els vols directes, suspesos fa anys. El president xinès es va reunir ahir amb Putin i avui ho farà amb el seu homòleg indi
El president xinès, Xi Jinping, va dir ahir al primer ministre indi, Narendra Modi, que la Xina i l’Índia han de ser “amics i bons veïns”, després d’anys de rivalitat i tensions bilaterals, i en un context de friccions d’ambdós països amb Washington. Xi va declarar que “la Xina i l’Índia són dos dels països amb més tradició civilitzadora i som les dos nacions més poblades del món i part del Sud global”.
El líder xinès va asseverar que “les dos parts han de considerar i gestionar les relacions des d’una perspectiva estratègica i a llarg termini i impulsar-les encara més, promovent un desenvolupament saludable i estable”. “Mentre tinguem clar que som socis i no rivals, les relacions podran avançar amb fermesa i a llarg termini”, va concloure el mandatari durant una reunió, celebrada als marges de la cimera de l’Organització de Cooperació de Shanghai, que va tenir lloc ahir i seguirà avui a la ciutat nord-oriental xinesa de Tianjin.
Xi va explicar que les dos potències “han d’assumir la responsabilitat històrica, defensar el multilateralisme, intensificar la comunicació i la cooperació en qüestions internacionals i regionals i protegir l’equitat i la justícia internacionals”. “Aconseguir una dansa de l’elefant i el drac és la direcció correcta tant per a la Xina com per a l’Índia”, va agregar.
Per la seua part, Modi va indicar que l’Índia està “compromesa a fer avançar les relacions sobre la base de la confiança mútua, el respecte i la sensibilitat” i va agregar que “s’ha creat una atmosfera de pau i estabilitat a la frontera”, amb referència al xoc registrat entre tropes de les dos potències en una zona fronterera de l’Himàlaia en el qual van morir desenes de soldats i que va perjudicar greument els llaços entre ambdós països.
El mandatari indi també va avançar que la Xina i l’Índia reprendran els vols directes entre els dos països, si bé no en va oferir una data concreta, després que quedessin suspesos pel xoc fronterer i la pandèmia fins a l’actualitat.
Xi es va reunir ahir amb el president de Rússia, Vladímir Putin, mentre que també està prevista avui una reunió de Modi amb Putin.