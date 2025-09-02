ÀSIA
Més de vuit-cents morts a l’Afganistan per un terratrèmol
De magnitud 6,0 registrat a l’est del país. L’orografia dificulta les operacions de rescat de possibles supervivents
Un terratrèmol de magnitud 6,0 registrat diumenge a l’Afganistan ha provocat almenys 812 morts i uns 2.700 ferits. La província més afectada ha estat Kunar, on van ser localitzats 800 dels morts i 2.500 ferits, mentre que a Nangarhar hi va haver 12 morts i 255 ferits, les dos situades a l’est del país i a la frontera amb el Pakistan.
El Govern talibà va afirmar que diversos llogarets van quedar “totalment destruïts” i que aquestes xifres “no són definitives i que podrien augmentar”. A més, va informar que continuen les operacions de rescat per localitzar supervivents, dificultades per les inundacions i els esllavissaments de terra que han bloquejat les carreteres a l’est del país i que impedeixen d’accedir a zones muntanyoses remotes.
El sisme, al qual van seguir almenys dos rèpliques de magnitud 5,2, es va registrar les 23l47 de diumenge (hora local) amb epicentre a 27 quilòmetres de la ciutat de Jalalabad (Nangarhar) i a una profunditat de 8 quilòmetres, la qual cosa en va augmentar l’impacte destructiu. Segons el Servei Geològic dels Estats Units (USGS), més d’1,2 milions de persones van sentir tremolors fortes o molt fortes durant el terratrèmol.
Ajuts als damnificats
Per fer front a la catàstrofe, els talibans van anunciar la creació d’un comitè especial d’emergència i l’assignació de 1.000 milions d’afganis (uns 12 milions d’euros) destinats a les famílies damnificades, amb el compromís d’ampliar els fons si fos necessari. “S’utilitzaran tots els recursos disponibles per salvar vides”, va comunicar l’Executiu afganès.
La Unió Europea, organitzacions com l’ONU o l’Unicef i països com l’Índia van assegurar tenir equips sobre el terreny llestos per coordinar l’entrega d’ajuda humanitària.