POLÍTICA
Salvador Illa arranca avui el nou curs polític reunint-se amb Puigdemont a Brussel·les
Afirma que “ja toca” per “enviar un missatge” de “diàleg” i després de l’aval del TC a l’amnistia. Moncloa confia que ajudi a aplanar la legislatura i Junts descarta que contribueixi a les negociacions
El president de la Generalitat, Salvador Illa, té previst reunir-se aquesta tarda amb l’expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, a Brussel·les, segons va afirmar ahir en una entrevista a TV3 i Catalunya Ràdio el mateix Illa. Va justificar que “ja toca” fer-ho per “enviar un missatge” que el “motor, en democràcia, és el diàleg”. Aquesta serà la primera vegada que tots dos es vegin les cares després de la investidura del socialista fa poc més d’un any. Puigdemont és l’únic expresident en actiu amb qui el socialista no s’havia trobat, després que l’any passat ho fes amb Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Quim Torra i Pere Aragonès. Illa va justificar l’absència de Puigdemont en aquesta ronda de reunions, àmpliament criticada per Junts, defensant que continuava implicat en política activa, si bé aquesta trobada finalment es produirà un any després i arran de l’aval del Tribunal Constitucional a la llei d’amnistia el juny passat. “Era el moment de fer-ho. L’amnistia és constitucional, m’hauria agradat que aquesta reunió es produís a la Generalitat, i haver-ho fet fa mesos. Ho farem ara, i d’aquesta manera”, va aclarir Illa. La reunió entre tots dos marcarà l’arrancada del curs polític i el Govern central la veu com a part de la necessària “normalitat” política. Malgrat que el president assegura que la iniciativa per reunir-se amb Puigdemont l’ha pres ell mateix, el cert és que Moncloa espera que la trobada, així com la condonació del deute autonòmic que preveu aprovar avui el Consell de Ministres, ajudi a aconseguir els suports per aprovar uns nous pressupostos.
Ara per ara, des de Junts, el secretari general, Jordi Turull, va lamentar que la reunió arriba “molt tard” i va avançar que no ajudarà en les negociacions amb el PSOE, negant que pugui ajudar a desembussar qüestions com l’acord migratori o l’oficialitat del català a Europa. Per a ell, Illa fa el que Pedro Sánchez “li diu que ha de fer”, cosa que, segons el seu parer, es demostra amb el canvi d’opinió sobre l’amnistia, que abans rebutjava i ara abraça. La trobada és vista amb bons ulls pels comuns i ERC, sempre que serveixi per aconseguir avenços, com en el finançament singular. Al contrari, el PP va criticar durament la decisió d’Illa. Alberto Núñez Feijóo va alertar que el socialista català “tampoc no és de confiança” i va preguntar si “pretén substituir” l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán com a interlocutor amb Puigdemont.
El Govern català aprova el sostre de despesa i confia a tenir nous comptes
El Govern té previst aprovar avui en la reunió del Consell Executiu el sostre de despesa, com a pas previ a l’elaboració dels Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2026, que confia poder aprovar amb els seus socis d’investidura, comuns i ERC. Així ho va anunciar ahir el president Salvador Illa, que va assegurar que farà tot el que estigui a la seua mà per tenir nous comptes. El líder d’ERC, Oriol Junqueras, tanmateix, va avisar que la seua formació no entrarà a negociar els pressupostos catalans ni els generals de l’Estat “mentre no hi hagi un bon model de finançament” per a Catalunya. “Nosaltres volem que hi hagi pressupostos i que siguin tan bons com sigui possible. Desgraciadament, mentre no hi hagi un bon model de finançament i un bon model de recaptació fiscal no seran tan bons com Catalunya necessita i mereix”, va sentenciar. Illa espera avenços en aquesta qüestió en els propers mesos.