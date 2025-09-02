POLÍTICA
Sánchez proposa la creació d’una Agència Estatal de Protecció Civil
Traça les línies del seu projecte de Pacte d’Estat davant del canvi climàtic. Galícia medita el seu suport a l’acord però insisteix que els ajuts són la prioritat
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que el Consell de Ministres aprovarà avui el projecte de Pacte d’Estat contra el canvi climàtic. L’estiu a Espanya ha estat marcat per l’onada d’incendis que ha arrasat més de 330.000 hectàrees a tot el territori i que ha provocat disputes polítiques entre l’Executiu central i les autonomies per la gestió de la catàstrofe. Sánchez va afirmar que els danys es deuen a una política de prevenció dels focs “clarament insuficient”, una “gestió del territori també inadequada” i una emergència climàtica que augmenta la virulència dels incendis.
El projecte preveu una desena de compromisos per lluitar no només contra els incendis, sinó contra desastres naturals com la dana. Entre les mesures més importants destaca la creació d’una Agència Estatal de Protecció Civil que potenciï i garanteixi la col·laboració i cooperació en la gestió d’emergències.
A més, impulsarà la creació de fons amb recursos permanents a nivell estatal i autonòmic per accelerar la reconstrucció dels municipis i paisatges afectats, i un dels objectius és que les administracions comptin amb cossos de bombers i brigadistes de forma estable.
El president de Galícia, Alfonso Rueda, va afirmar estar “obert” a participar en el Pacte però va assegurar que el més prioritari és “convocar ajuts” per als afectats, i va considerar “ínfimes” les quantitats habilitades pel Govern central per a danys materials i víctimes mortals.
Sánchez denuncia que “hi ha jutges que fan política”
Pedro Sánchez va començar el curs polític amb la seua primera entrevista en un any, contestant les preguntes de la periodista Pepa Bueno a Televisió Espanyola. Durant l’entrevista, va parlar sobre les investigacions contra la seua família, criticant que “hi ha jutges que fan política i polítics que fan justícia”. També va reconèixer la tensió amb les comunitats autònomes a causa de la gestió dels incendis, i va assenyalar que “el que falta és voluntat política”, fent una al·lusió indirecta als governs regionals del PP. Va subratllar que “la deslleialtat institucional i les retallades en els recursos per combatre els incendis no funcionen”. Va defensar també la intervenció del mercat de l’habitatge igual com es va fer amb la solució ibèrica, una política que es va desenvolupar per fer front a l’encariment de l’energia i la inflació a causa de la Guerra d’Ucraïna. Respecte als casos de José Luís Ábalos i Santos Cerdán, va assegurar haver actuat de manera “ferma” i va negar qualsevol finançament il·legal al PSOE. A més, va desmentir que la reunió prevista avui entre el president Salvador Illa i el líder de Junts, Carles Puigdemont, tingui com a objectiu assegurar l’aprovació dels Pressupostos.