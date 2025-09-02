SEGRE

Segon intent de la flotilla d’arribar a Gaza

Un dels vaixells de la flotilla al port de Barcelona. - EFE

REDACCIÓ

La Global Sumud Flotilla va reprendre el seu viatge cap a la Franja de Gaza per entregar ajuda humanitària, després de tornar diumenge a la nit al port de Barcelona a causa del mal temps causat pel vent. Formen part de la comitiva almenys una vintena de vaixells i uns 300 voluntaris, entre els quals l’activista Greta Thunberg, l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau o el regidor d’ERC a Barcelona Jordi Coronas.

Per la seua part, el ministre de Seguretat Nacional israeliana, Itamar Ben Gvir, va advertir que tractarà com a “terroristes” els activistes, després de presentar una proposta per endurir la resposta del Govern a l’arribada de la flotilla i que no puguin beneficiar-se d’un “arrest suau” d’unes quantes hores.

Mentrestant, almenys 51 persones van morir ahir a l’enclavament per atacs de l’Exèrcit israelià i nou van morir per falta d’aliments.

