POLÍTICA
Xi Jinping insta els seus aliats a defensar-se de l’hegemonisme occidental
El president de la Xina, Xi Jinping, va anunciar ahir que el seu Govern atorgarà aquest any una subvenció de 2.000 milions de iuans (uns 240 milions d’euros) als Estats membres de l’Organització de Cooperació de Xangai (OCS) i va instar al bloc a defensar la globalització i a oposar-se al “hegemonisme” en un món “turbulent i canviant”.
Xi va presidir a Tianjin –al nord-est del país– la 25a cimera de l’OCS, davant de dirigents del bloc com el president rus, Vladímir Putin, el primer ministre indi, Narendra Modi, o el president de l’Iran, Masud Pezeshkian, en la qual va subratllar que cal “advocar per un ordre mundial equitatiu i ordenat” i promoure un sistema de governança internacional “més just i raonable”. A més, el líder xinès va lamentar que “persisteixin les ombres de la mentalitat de la Guerra Freda” i va criticar l’assetjament de la comunitat internacional arran de la reunió.
Per la seua part, Putin va agrair a la Xina i l’Índia els seus “esforços” per a “resoldre la situació a Ucraïna”, que “no va sorgir com a resultat d’un atac” sinó d’“un cop d’estat el 2014” i dels “intents d’Occident d’incorporar-la a l’OTAN”. A més, va afirmar que espera que els acords d’Alaska amb el president dels EUA, Donald Trump, “obrin el camí cap a la pau”.