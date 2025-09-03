CONFLICTE
Un grup de reservistes es nega a combatre a Gaza
Bèlgica reconeixerà Palestina com a Estat davant de l’ONU. Almenys 54 morts per atacs israelians a l’enclavament
Les autoritats israelianes van començar ahir a cridar a files 60.000 reservistes enmig dels plans del Govern per ocupar la ciutat de Gaza, després dels problemes en els últims mesos de la falta d’efectius i de rotació dels militars desplegats a l’enclavament. “Intensificarem i aprofundirem en les nostres operacions. La guerra no s’aturarà fins que l’enemic sigui derrotat”, va afirmar el cap de l’Exèrcit, Eyal Zamir.
Un grup de més de 300 reservistes es va manifestar ahir a Tel-Aviv per anunciar que no continuaran combatent en la que consideren una “guerra il·legal” del seu Govern a la Franja de Gaza. Els manifestants són soldats que van servir durant el conflicte, i que es negaran a acudir a llocs de vigilància a prop de l’enclavament palestí o del Líban.
El president dels EUA, Donald Trump, va assegurar que la nova ofensiva de l’Exèrcit israelià a Gaza “està perjudicant” l’Estat hebreu. “Pot ser que estiguin guanyant la guerra, però no estan guanyant en el món de les relacions públiques”, va manifestar el mandatari nord-americà.
Paral·lelament, el ministre d’Exteriors belga, Maxime Prévot, va anunciar que el seu país reconeixerà l’Estat de Palestina durant l’Assemblea General de l’ONU que se celebrarà aquest mes als Estats Units. D’aquesta manera, Bèlgica s’unirà a França o Austràlia, que seguiran el camí pres per Espanya o Irlanda.
Mentrestant, almenys 54 gazians van morir per atacs israelians a la Franja. Onze persones, entre les quals set nens, van morir quan anaven a buscar aigua a la ciutat de Khan Yunis, al sud de l’enclavament. El ministeri de Sanitat de Gaza va informar ahir de la mort de deu adults i tres menors per desnutrició dilluns.
Nou revés per a la Flotilla
La Global Sumud Flotilla, que va partir de nou cap a la Franja de Gaza dilluns després de tornar pel mal temps, va patir un nou contratemps i cinc dels seus vaixells van tornar ahir de matinada al port de Barcelona a causa d’una tempesta.