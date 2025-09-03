La Moncloa aprova la quitança de 83.252 milions de deute
Catalunya és la segona amb una condonació més gran, amb 17.104 milions
El Govern va aprovar ahir l’avantprojecte de llei orgànica per a la condonació de deute parcial del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), que situa Catalunya com la segona comunitat autònoma més beneficiada en termes absoluts, amb una condonació de 17.104 milions d’euros. Se situa darrere d’Andalusia, amb 18.791 milions d’euros, i davant del País Valencià, amb 11.210 milions, i de la Comunitat de Madrid, amb 8.644 milions.
En total, l’Estat preveu absorbir 83.252 milions d’euros, la qual cosa equival a una quarta part del deute regional de règim comú, una mesura que segons el Govern central no suposa “cap greuge amb cap part del territori”. La condonació, que s’atorgarà a aquells territoris que la sol·licitin i que firmin un acord bilateral amb el Govern de l’Estat, permetrà un estalvi d’entre 6.600 i 6.700 milions d’euros que ja no hauran de destinar-se al pagament d’interessos i podran anar a altres partides pressupostàries autonòmiques com les de sanitat, educació o dependència, segons va destacar la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. La ministra preveu que la norma pugui arribar al Congrés abans que acabi l’any, una vegada superada la fase consultiva, i que sigui aprovada per poder entrar en vigor “al llarg del primer trimestre” del 2026. L’avantprojecte sorgeix de l’acord assolit amb ERC per a Catalunya, però amb l’objectiu de compensar totes les comunitats autònomes del règim comú pel sobreendeutament en què van incórrer amb l’Estat durant la crisi financera. El repartiment per comunitats s’ha basat en criteris de població ajustada, però amb dos addendes per garantir a totes les comunitats una quitança mínima del 19%.
El Partit Popular rebutja la normativa afirmant que l’únic objectiu és “acontentar els seus socis independentistes i enfrontar territoris” i afirma que cap dels seus barons no l’acceptarà. De fet, diverses comunitats governades pels populars ja van traslladar el seu rebuig de la condonació i van avançar que donaran “batalla” tant política com judicial per evitar que la norma tiri endavant, encara que alguns barons no van aclarir si això suposarà que no s’acolliran finalment a la quitança proposada una vegada sigui aprovada al Congrés.
Generalitat i Moncloa comencen a elaborar nous pressupostos
El Govern de la Generalitat va aprovar ahir el sostre de despesa per a l’any 2026, que serà de 40.524 milions d’euros, la qual cosa representa un increment real del 3,3% respecte al fixat per a aquest any, que era de 37.827 milions. Aquest és el primer pas perquè l’Executiu comenci a elaborar el projecte de Pressupostos per a l’any vinent, per al qual, va admetre, encara no s’han iniciat les converses ni negociacions amb els socis d’investidura, ERC i comuns, per a la seua aprovació. Les dos formacions han exigit, respectivament, que els pactes en finançament i en habitatge dels últims mesos es compleixin abans d’asseure’s a negociar els comptes.
Per la seua part, el Govern central va anunciar que avui publicarà l’ordre ministerial per a l’elaboració dels Pressupostos Generals per al 2026 i el PSOE va afirmar que negociarà amb tots els partits per tirar-los endavant.