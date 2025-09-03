CATÀSTROFE
Moren unes mil persones per una esllavissada al Sudan
Un esllavissament de terra ha provocat al voltant de mil morts en un llogaret a l’oest del Sudan, en què només ha sobreviscut una persona, segons el grup rebel local. La catàstrofe va tenir lloc diumenge a Tarasin, a les muntanyes de Marra. Les fortes pluges van ser les responsables del lliscament, que va deixar les víctimes atrapades i amb dificultat per recuperar els cossos, per la qual cosa les autoritats van demanar ajuda internacional.