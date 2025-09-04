PARTITS
Puigdemont reuneix la cúpula després de la trobada amb Illa
El pressupost no es va abordar, diu el PSC
L’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, va reunir ahir la cúpula de Junts a Waterloo (Bèlgica) per preparar l’inici del nou curs polític, un dia després de la trobada amb l’actual cap de l’Executiu, Salvador Illa, que es va haver de portar a terme també a Bèlgica a causa de l’“anormalitat democràtica” que viu Catalunya. En un comunicat, la formació es va erigir com “l’alternativa al procés de desnacionalització i empobriment del país”, acusant el Govern d’Illa de “renunciar” a defensar els interessos dels catalans. Junts, a més, va fer balanç de l’Acord de Brussel·les, que va desbloquejar la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern espanyol. El partit liderat per Puigdemont continua meditant el seu suport a l’Executiu central a causa dels “incompliments” dels punts del pacte. Per la seua part, la portaveu del Govern català, Sílvia Paneque, va afirmar que la reunió entre Illa i Puigdemont va ser “un gest polític” en favor del diàleg i la normalització de la situació a Catalunya. Paneque no va donar més detalls sobre aquesta trobada, que va ser en un “ambient privat”, però va assegurar que no s’hi van tractar els Pressupostos de l’Estat.