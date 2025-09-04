ACCIDENT
Quinze morts a Lisboa al descarrilar un funicular
Divuit persones més van resultar ferides, entre les quals dos espanyols. El Govern de Portugal decreta un dia de dol nacional
Almenys quinze persones van morir ahir a Lisboa i divui més van resultar ferides (cinc de les quals en estat greu) després que descarrilés l’Elevador de Glória, un conegut funicular turístic. Un portaveu de l’Instituto Nacional d’Emergência Médica (INEM) va donar les primeres dades sobre les víctimes de l’accident patit pel funicular, que connecta la plaça dels Restauradoers amb el Bairro Alto i el mirador de São Pedro de Alcântara. Per la seua part, fonts del ministeri d’Exteriors van confirmar que entre els ferits hi havia dos espanyols.
Els ferits van ser transportats a hospitals de la capital lusitana, va afegir el portaveu de l’INEM, qui va detallar que entre els 13 ferits lleus es troba un nen ingressat a l’Hospital Santa Maria. També va confirmar que ja no queden víctimes al lloc dels fets i totes van ser evacuades.
De moment, les autoritats portugueses no han pogut precisar les causes que van provocar el descarrilament del funicular, que va quedar aixafat contra un edifici en un revolt. Els bombers van rebre la primera alerta del sinistre a les 18.08 hora local (17.08 hora GMT), després de la qual es va desplegar un fort dispositiu policial a la zona i nombroses ambulàncies i camions de bombers. La plaça dels Restauradores va quedar tancada per la policia i al voltant del perímetre es van concentrar centenars de curiosos, molts dels quals turistes.
El Govern de Portugal va qualificar aquest succés de “tragèdia” i va decretar un dia de dol nacional. A més, el primer ministre, el conservador Luís Montenegro, va cancel·lar la seua agenda prevista per avui a excepció d’una videoconferència amb els líders de la Coalició de Bona Voluntat sobre Ucraïna i la reunió setmanal del Consell de Ministres.
El Govern va afirmar que es portaran a terme “les investigacions necessàries” per aclarir les causes de l’accident, i va expressar la seua “profunda consternació i solidaritat” amb les víctimes i les seues famílies.