RELACIONS
Sánchez i Starmer celebren l’acord sobre Gibraltar amb especial sintonia
El primer ministre britànic, Keir Starmer, va rebre ahir a Londres el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en la primera visita del cap de l’Executiu central a Downing Street en set anys. Van celebrar l’acord del juny entre els dos països i la Unió Europea respecte a Gibraltar, i van escenificar la seua sintonia en temes com la guerra a Gaza o a Ucraïna.
Starmer va destacar “els vincles i l’amistat entre els dos països”, incidint no només en el pla comercial sinó també en les relacions interpersonals. “Són milions els britànics que cada any visiten Espanya”, va afermar el primer ministre, que va valorar el “dur treball desdenyat” amb el pacte sobre Gibraltar, el text definitiu del qual ja ultima Brussel·les. Espanya i el Regne Unit esperen que estigui a punt l’octubre per ser ratificat al desembre, amb la qual cosa la reixa podria demolir-se al gener eliminant barreres i controls per a persones i mercaderies.
Per la seua part, Sánchez va elogiar l’aposta de Starmer per “resetejar” les relacions amb la Unió Europea, i va assegurar que la reunió ha servit per firmar un acord bilateral “molt important” que enfortirà “la cooperació i la col·laboració” en “la igualtat de gènere, el desenvolupament sostenible o la transició cap a una economia verda”.