AMÈRICA
Trump redobla la seua amenaça contra Veneçuela pel narcotràfic
Arran de l’atac a un vaixell que portava droga que va deixar almenys 11 morts. El Govern veneçolà l’acusa de voler “petroli gratis” i de falsejar el vídeo
El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, va avisar ahir que la Casa Blanca portarà a terme més operacions militars contra càrtels veneçolans responsables del tràfic de drogues, després d’un atac dimarts contra un vaixell suposadament carregat amb drogues que va provocar la mort d’11 persones al mar del Carib.
“Tenim actius increïbles que s’estan concentrant a la regió” va afirmar Hegseth, mentre que el president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que Veneçuela ha creat als Estats Units un “problema grandiós” en relació amb el narcotràfic i la immigració irregular. “Buiden les seues presons a Veneçuela i els envien cap als Estats Units. No ho consentirem més”, va declarar Trump, que va confirmar posseir “enregistraments” dels “narcoterroristes” al vaixell.
El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va denunciar l’atac del Govern nord-americà, al qual va acusar de voler “petroli veneçolà gratis” i va assegurar que “el que mana” és el secretari d’Estat, Marco Rubio.
El ministre de Comunicació veneçolà, Freddy Ñáñez, va afirmar que el vídeo publicat per la Casa Blanca de la narcolancha està creat amb intel·ligència artificial –cosa que va negar el Govern de Donald Trump–, i que Rubio “continua mentint al seu president” i “encoratjant a fer la guerra” a més d’“intentar tacar les mans de sang del president Trump” després de “posar-lo en un cul-de-sac”, i va assegurar que “Veneçuela no és una amenaça” per als Estats Units.
Reaccions internacionals
El ministre d’Exteriors espanyol, José Manuel Albares, va manifestar que “comparteix” la lluita del Govern de Trump contra el narcotràfic, que és “una prioritat per a Espanya”, però “no els mètodes”, que han de ser “policials” o “civils”, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, va fer una crida als EUA a resoldre les disputes amb vies “que no siguin la violència”. El president colombià, Gustavo Petro, va qualificar l’atac d’“assassinat” i va assegurar que a Colòmbia es captura “els civils que transporten drogues sense matar-los”.