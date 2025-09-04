XINA
Xi mostra el seu poder militar davant de Putin i Kim Jong-un
Proposa cooperació de benefici mutu
El president xinès, Xi Jinping, va presidir ahir la desfilada militar per commemorar el 80è aniversari del final de la Segona Guerra Mundial al Pacífic. A la cerimònia celebrada a la plaça de Tiananmen (Pequín) van acudir una vintena de líders internacionals, entre els quals el president de Rússia, Vladímir Putin, i el líder suprem de Corea del Nord, Kim Jong-un, a més de la seua filla –d’uns 12 anys–, la presència de la qual va revifar els rumors sobre la seua successió en el poder.
“Avui, la humanitat s’enfronta de nou a eleccions: la pau o la guerra, el diàleg o la confrontació, la cooperació de benefici mutu o els jocs de suma zero” va afirmar Xi, que va reiterar que la seguretat comuna “només es pot salvaguardar quan els països es tracten com a iguals” i va presentar noves armes per mostrar el seu potencial militar. Després de la desfilada, Putin es va reunir amb Kim, que va qualificar com “un aliat amb caràcter especial” i li va agrair el seu suport en la guerra d’Ucraïna, mentre que aquest va prometre “ajudar com cal un germà”. El president dels EUA, Donald Trump, va assegurar que ambdós líders “conspiren” contra el seu país amb Xi Jinping.