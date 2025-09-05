POLÍTICA
Giró abandona Junts per discrepàncies amb la cúpula
Denuncia que prioritzen els “interessos de partit” als dels ciutadans. Deixa també l’escó al Parlament
L’exconseller d’Economia Jaume Giró va comunicar ahir que ha decidit renunciar a l’acta de diputat al Parlament i al seu càrrec a l’Executiva de Junts per discrepàncies amb les “orientacions” de la formació. El també exdirectiu de La Caixa, va justificar la seua decisió afirmant que l’ha pres perquè “no estic en condicions de donar al partit el que espera de mi, ni tampoc les orientacions actuals del partit coincideixen amb la meua manera d’entendre la política que crec que convé i necessita Catalunya”. Giró creu que Catalunya viu un moment “decisiu” i que la política és, molt sovint, “excessivament tàctica”. “Es prioritzen els interessos de partit per sobre dels del país i això dificulta la col·laboració entre les forces principals i, amb això, el benestar i el progrés” dels ciutadans. L’exconseller va remarcar que deixa els seus càrrecs amb la tranquil·litat de saber que actua seguint les seues conviccions personals i amb l’esperança que altres persones puguin aportar “l’energia i les idees que el moment requereix”.
El president de Junts, Carles Puigdemont, i el secretari general del partit, Jordi Turull, van lamentar la sortida de Giró i li van agrair el treball que ha fet durant aquests anys. Més crític amb ell es va mostrar el president del Parlament, Josep Rull, que es va mostrar contrari a la visió de Giró defensant l’estratègia portada a terme pel seu partit. “Junts ha obert una via de transició, pacte i acord. És la base del nostre programa electoral tant a Madrid com aquí”, va assegurar. Per a Rull, si aquesta voluntat d’arribar a acords no s’està aconseguint a nivell estatal és perquè s’estan donant uns incompliments “insostenibles”. En aquest sentit va apuntar que a Catalunya, si tampoc no s’està aconseguint, és perquè l’altre bàndol no posa de part seua. “Quan hi ha possibilitats d’entesa i acords, s’entra a fons”, va asseverar. El president del Parlament també va elogiar l’acompliment de Giró durant la seua etapa com a conseller d’Economia, que va exercir entre 2021 i 2022.