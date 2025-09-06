POLÍTICA
Cuerpo defensa que el finançament singular garanteix la solidaritat
Espera que els barons populars s’acullin a la quitança del deute. Illa afirma que la condonació del FLA és un “acte de justícia” a favor del “bé comú”
El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va defensar ahir que el projecte de finançament singular de Catalunya garanteix elements essencials com la suficiència de recursos, la solidaritat entre territoris i entre subsectors. Va assegurar que el criteri d’ordinalitat es contempla ja en el sistema de finançament actual, i que això no impedeix la solidaritat entre comunitats. “L’important en aquest cas, més enllà que existeixi aquest element de solidaritat que garanteixi que la meua comunitat autònoma pugui donar els serveis de sanitat i educació en les mateixes condicions que en qualsevol altra comunitat autònoma, és fomentar que hi hagi desenvolupament econòmic a tot el territori”, va valorar en una entrevista a Catalunya Ràdio.
El ministre també va criticar el posicionament del PP respecte a la condonació del deute a les comunitats autònomes, assegurant que naix d’una “confrontació amb el Govern de l’Estat” i va dir tenir l’esperança que “els seus barons vegin el benefici per als seus ciutadans i, per tant, vagin endavant”.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, també va defensar la quitança del deute per ser un “acte de justícia” i un “pas necessari per garantir la prosperitat compartida”. En aquest sentit, va reivindicar que la proposta, plantejada des de Catalunya, “no perjudica ningú”, i va cridar a un “debat constructiu” en aquesta matèria. “Catalunya no demana cap privilegi” ni cap “tracte desigual, al contrari”, va asseverar durant un esmorzar amb premsa a València.
Respecte al nou model de finançament que negocia amb el Govern central, el líder dels socialistes catalans va defensar que la Generalitat creu en “una Espanya justa, diversa i solidària” i per això mateix prova d’acordar un finançament “que respecta aquesta pluralitat, diversitat i solidaritat”. A més, va incidir que el finançament “és també una eina de justícia social i de progrés econòmic per a tothom” i va prometre: “Catalunya és i continuarà sent solidària amb els nostres conciutadans espanyols”. A més, Illa va assenyalar que, a part d’aquesta proposta, no n’hi ha cap altra per modernitzar el sistema de finançament actual, que “no atén les necessitats de cada territori”.