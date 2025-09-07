PRÒXIM
Israel ordena abandonar barris de la ciutat de Gaza abans d’un nou atac contra edificis
Insten els gazians a desplaçar-se a una “zona humanitària” a l’atapeïda i devastada Khan Yunis, al sud de l’enclavament. PSOE i Sumar negocien per accelerar l’embargament d’armes a l’estat hebreu
L’Exèrcit israelià va enviar ahir noves ordres de desplaçament forçós als residents de diversos barris a la ciutat de Gaza davant de l’imminent atac que plana contra edificis que contenen “presència d’infraestructura de Hamas”, va informar el seu portaveu en àrab, Avichay Adraee. La nova ordre, que desatén les crides de les organitzacions defensores dels Drets Humans quant als desplaçaments forçats i a la supervisió imparcial de qualsevol tipus d’ajuda, va arribar hores després que Israel anunciés l’establiment d’una nova “zona humanitària” a Khan Yunis, al sud de la Franja, per als expulsats del nord, malgrat que ja està atapeïda de gazians. I tot just l’endemà del simbòlic bombardeig contra un edifici de gran altura en aquesta devastada localitat. En el text, l’Exèrcit també assegura que aquesta nova “zona humanitària” inclou “hospitals de campanya, aqüeductes i instal·lacions de dessalinització” i que hi haurà un “subministrament continu d’aliments, tendes de campanya, medicament i equip mèdic”.
Divendres, l’Exèrcit ja havia advertit que anava a posar en marxa una campanya de bombardejos aeris contra els últims edificis que quedin drets a la capital gaziana.
El Govern de Benjamin Netanyahu assegura que controla ja el 40% de la ciutat, on segueixen els atacs, que les últimes hores han deixat 60 palestins morts mentre intentaven obtenir menjar, segons l’agència de notícies palestina.
A Espanya, el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va reiterar la seua crítica a Israel pel que va titllar de massacre a Gaza i va afirmar que el país “no pot pensar que podem tenir una relació de normalitat”. En una entrevista a TV3, el ministre va afirmar que cal enviar un missatge a Israel com s’ha enviat “el mateix missatge a Rússia” per l’agressió a Ucraïna.
Per la seua part, PSOE i Sumar estan negociant mesures contra l’estat hebreu amb la intenció d’aprovar-les en el Consell de Ministres de dimarts vinent. Segons va avançar el diari El País, la coalició treballa en l’aplicació d’un embargament d’armes sense excepcions, és a dir, més enllà de la indústria militar.
Les negociacions entre les dos formacions arriben després que els de Yolanda Díaz presentessin una sèrie de polítiques contra Israel amb l’objectiu principal de frenar el “genocidi” a Gaza. Plantejaven declarar persona no grata Netanyahu i aprovar l’embargament d’armes.