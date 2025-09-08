POLÍTICA
Trump: “Chicago descobrirà per què es diu Departament de Guerra”
El president dels Estats Units llança aquesta amenaça per combatre el crim i la immigració, però després la corregeix: “Netejarem les nostres ciutats”
El president dels Estats Units, Donald Trump, va publicar dissabte a la seua plataforma Truth Social una imatge que feia referència a la pel·lícula Apocalypse Now. Hi apareix retratat sobre un fons amb els gratacels de Chicago, diversos helicòpters i flamarades. “M’encanta l’olor de deportacions al matí... Chicago descobrirà per què es diu Departament de Guerra”, va escriure Trump a la publicació, al fer referència al recent canvi de nom del Departament de Defensa. Això després que el Pentàgon s’estigui plantejant desplegar militars de la Guàrdia Nacional a Chicago per combatre el crim i la immigració il·legal. Tanmateix, el president nord-americà va matisar ahir el seu missatge i va assegurar que el seu govern “netejarà” les ciutats i va negar que hi hagi un conflicte bèl·lic amb Chicago. “No anirem a la guerra. Netejarem les nostres ciutats”, va asseverar el mandatari en declaracions a la premsa.
Per la seua part, l’anomenat tsar de la frontera dels EUA, Tom Homan, va assegurar en una entrevista al programa de la cadena CNN que la publicació de Trump va ser “treta de context”. Segons Homan, el president es referia que el seu Govern “entrarà en guerra amb els càrtels criminals, els immigrants il·legals i les amenaces a la seguretat pública”.Va anticipar que el desplegament de la Guàrdia Nacional a Chicago es podria produir aquesta mateixa setmana, però no va donar més detalls al ser una informació “sensible”.
Prèviament, el governador de l’estat d’Illinois, Jay Robert Pritzker, va titllar el president dels Estats Units de “dictador”, després que aquest posés sobre la taula la possibilitat d’ordenar el desplegament de la Guàrdia Nacional a la ciutat de Chicago per accelerar la detenció i deportació de migrants sense documentació.
“El president dels Estats Units amenaça d’anar a la guerra contra una ciutat nord-americana. Això no és una broma. No és normal. Donald Trump no és un home fort, és un home espantat. Illinois no s’intimidarà per un aspirant a dictador”, va publicar Pritzker en un missatge difós a través de xarxes socials.