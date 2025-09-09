POLÍTICA
ERC llança una llei perquè Catalunya recapti l’IRPF
Una iniciativa que impulsa en solitari davant la falta de suport del PSOE. Necessària com a pas previ al finançament singular
ERC va presentar ahir una proposició de llei per habilitar l’Agència Tributèria de Catalunya (ATC) a recaptar l’IRPF, una iniciativa que impulsa en solitari per la falta de suport del PSOE, al qual reclama que compleixi els compromisos assumits i recolzi la reforma, necessària com a pas previ al finançament singular. El president d’ERC, Oriol Junqueras, i el portaveu del partit al Congrés, Gabriel Rufián, van presentar la proposició, que, segons els republicans, és imprescindible perquè la Generalitat pugui desplegar les iniciatives necessàries per muscular la Hisenda catalana i avançar cap a l’objectiu d’assumir la recaptació de l’IRPF. La iniciativa, que encara no s’ha registrat al Congrés, fa seus els terminis previstos en el Pla Director de l’ATC que va donar a conèixer el Govern català al juliol, i que preveu que l’organisme assumeixi la gestió de l’IRPF a partir del 2028. “Qualsevol proposta que faci el Govern en matèria de recaptació d’impostos serveix de poc si no existeix l’habilitació legal necessària per poder recaptar l’IRPF. En aquests moments, el que fa falta no és un calendari, sinó l’habilitació legal per poder fer-ho”, va emfatitzar Junqueras. La proposició d’ERC contempla la reforma de tres normes: la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA), la que regula el finançament de les autonomies de règim comú i la llei de cessió de tributs. Les dos primeres són lleis de caràcter general que també afecten la resta d’autonomies, mentre que l’última és específica de Catalunya.
Per modificar la LOFCA es requereix una majoria absoluta del Congrés, mentre que per a les altres dos és suficient una majoria simple. La formació ja ha avisat moltes vegades que sense avanços en aquesta qüestió no negociarà els pressupostos de l’Estat ni els de la Generalitat.
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, va afirmar que respecten la proposició d’ERC, però va assegurar que l’hauran d’estudiar. “Estem en el quilòmetre 0”, va afirmar.