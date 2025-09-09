POLÍTICA
Sánchez regula per llei l’embargament d’armes a Israel per aturar el “genocidi” a Gaza
El Govern de Netanyahu acusa Moncloa d’“antisemita” i prohibeix l’entrada al país a Yolanda Díaz i Sira Rego. Exteriors crida a consultes l’ambaixadora d’Espanya a Tel-Aviv per les “calúmnies”
El cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va arrancar la setmana anunciant una bateria de mesures immediates per defensar Gaza davant del “genocidi” d’Israel, entre les quals s’inclouen la consolidació jurídica de l’embargament d’armes, prohibir l’entrada a Espanya d’implicats en aquestes accions i més ajuda humanitària. Aquestes mesures, que s’aprovaran avui al Consell de Ministres i que hauran de ser validades pel Congrés, han estat consensuades amb els seus socis de Sumar, no han arribat a l’extrem de la ruptura de relacions diplomàtiques amb Israel reclamada per aquesta mateixa formació, però tot i això han provocat la indignació i la immediata reacció del Govern del primer ministre Benjamin Netanyahu.
La primera de les mesures anunciades per Sánchez serà l’aprovació urgent d’un reial decret llei que consolidi jurídicament l’embargament d’armes que es ve aplicant de facto des de l’octubre de l’any 2023. Aquest reial decret establirà la prohibició legal i permanent de comprar i vendre armament, munició i equipament militar a Israel. S’hi suma la prohibició d’accedir al territori espanyol a totes aquelles persones que participin de forma directa en el “genocidi”, la violació de drets humans i els crims de guerra a Gaza.
A més, Espanya denegarà l’entrada al seu espai aeri a totes aquelles aeronaus d’Estat que transportin material de defensa destinat a Israel, i es prohibirà el trànsit per ports espanyols a tots els vaixells que portin combustibles destinats a les forces armades israelianes. També es vetarà la importació de productes provinents dels assentaments il·legals a Gaza i a Cisjordània i es limitaran els serveis consulars prestats als ciutadans espanyols residents als assentaments il·legals israelians a la mínima assistència legalment obligatòria. Així mateix, va anunciar que ampliarà la contribució espanyola a l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina en 10 milions d’euros addicionals i també l’ajuda humanitària a Gaza, fins a arribar als 150 milions el 2026.
Sánchez va assenyalar que la comunitat internacional “no està sabent aturar aquesta tragèdia” i va apuntar a una “complicitat” amb el Govern de Netanyahu. I malgrat que va defensar que Espanya “donarà suport sempre al dret d’Israel a existir, a garantir la seua seguretat”, va afirmar que “amb la mateixa convicció” distingeix entre “protegir el teu país” i bombardejar hospitals i matar de gana nens i nenes innocents.
La resposta d’Israel no es va fer esperar. No només va prohibir l’entrada al seu país a dos representants de la vicepresidenta i titular de Treball, Yolanda Díaz, i la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego (les dos de Sumar), sinó que va acusar Espanya de practicar un “antisemitisme institucionalitzat”. Díaz va replicar que per a ella és un “orgull” que “un Estat que perpetra un genocidi ens prohibeixi l’entrada” i va ratificar que continuaran lluitant “pels drets del poble palestí”.
La resposta del ministeri d’Exteriors es va intensificar fins que a primera hora de la tarda el Govern central va revelar que cridarà a consultes l’ambaixadora espanyola a Tel-Aviv, Ana María Salomón, un gest diplomàtic de protesta que dona compte de l’augment de la tensió en poques hores i que el departament dirigit per José Manuel Albares va justificar per “les calumnioses acusacions cap a Espanya i les inacceptables mesures contra dos membres del Govern espanyol”.
Per la seua banda, el ministre d’Exteriors israelià, Gideon Saar, va afirmar després de l’atac que “tots els països han de prendre una decisió clara: estan del costat d’Israel o del costat dels gihadistes”, va afirmar. També va afegir que els dos atacants van arribar “dels territoris de l’Autoritat Palestina”, amb referència al territori palestí de Cisjordània ocupada.
L’Exèrcit israelià va anunciar el desplegament de soldats a la zona de l’atac i també als afores de la capital cisjordana, Ramal·lah, “per combatre el terrorisme”.
Sis morts, entre els quals un espanyol, en un atemptat a Jerusalem
Sis persones van perdre ahir la vida, entre les quals un jove espanyol de 25 anys nascut a Melilla i una dona argentina, i dotze més van resultar ferides, tres de les quals de gravetat, en un atac a trets perpetrat contra les persones que esperaven un autobús en un encreuament en una de les entrades a la ciutat de Jerusalem per dos palestins. Ambdós atacants van ser “neutralitzats” al lloc dels fets per un membre de les forces de seguretat i un civil armat “present a la zona”, segons va informar la policia d’Israel.
Hamas i la Gihad Islàmica, malgrat no reconèixer l’autoria de l’atemptat, van aplaudir l’atac i van assegurar que va ser perpetrat per “dos combatents de la resistència”. “Afirmem que aquesta operació és una resposta natural als crims de l’ocupació i a la guerra d’extermini que escomet contra el nostre poble”, van defensar des de Hamas.En resposta, l’Exèrcit israelià va intensificar la seua ofensiva a Gaza i el primer ministre, Benjamin Netanyahu, va avisar que els atacs contra gratacels a la capital són només un “preludi” de l’operació terrestre que preparen.
Suport dels socis i Feijóo acusa de “mentir” el president
Sumar i socis d’investidura de Pedro Sánchez com ERC i Bildu van celebrar les mesures contra Israel anunciades pel president del Govern estatal, però les veuen tardanes i insuficients i demanen anar més enllà amb altres accions, com la retirada de l’ambaixadora espanyola a Tel-Aviv. Per la seua part, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va criticar la bateria de mesures anunciades pel cap de l’Executiu espanyol afirmant que són fruit de les peticions dels seus socis de Govern i que el que hauria de fer és portar el tema a Europa i aconseguir que tot el Consell es pronunciï “d’una forma clara”. Segons Feijóo, algunes de les coses que ha anunciat Sánchez ja se sabien i en d’altres “ha mentit” ja que, per exemple, és “fals” que Espanya no compri cap tipus d’armament a Israel. “Els sistemes de comunicació de bona part del material de l’exèrcit espanyol són components israelians, els vuit per vuit que estan construint Espanya tenen components israelians”, va dir i va acusar Sánchez de faltar a la veritat.