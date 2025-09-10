La reducció de la jornada laboral descarrila per l'aprovació de les esmenes del PP, Vox i Junts al Congrés
"El que veiem avui és l'assaig preliminar de què podria ser un govern del senyor Feijóo i Abascal", afirma Díaz
La proposta del govern espanyol per reduir la jornada laboral fins a les 37,5 hores ha descarrilat aquest dimecres en prosperar les esmenes a la totalitat del PP, Vox i Junts al Congrés. La votació ha deixat en minoria l'executiu i als partits sobiranistes i d'esquerres partidaris d'aquesta mesura avalada pels sindicats, però no per les patronals. "El que veiem avui és l'assaig preliminar de què podria ser un govern del senyor Feijóo i Abascal. L'assaig general d'un govern contra els treballadors", ha lamentat la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, al debat previ a la votació. Avui, CCOO i UGT han celebrat diverses protestes, tant a Barcelona com a Madrid, per intentar un gir, fet que no s'ha produït.
Com preveia el govern espanyol, la votació conjunta de les esmenes a la totalitat (devolució) de Junts, PP i Vox ha dibuixat un bloc contrari a la reducció de la jornada de 178 vots. Aquest dimarts, a la roda de premsa del Consell de Ministres, la portaveu i ministra d'Educació, Pilar Alegría, ja va anticipar aquest resultat, però va defensar que es votés per permetre que cada formació es "retratés" davant d'una iniciativa que afectava uns 12,5 milions de treballadors. "Sembla que la votació no tirarà endavant. Nosaltres continuarem parlant i treballant amb els agents socials per avançar en aquest camí i en aquesta via", va apuntar des de la Moncloa.
Malgrat el pessimisme a la banda socialista del govern espanyol, Díaz ha defensat aquest dimecres la proposta en un debat que ha arrencat amb les intervencions de Junts, Vox i el PP. De fet, la vicepresidenta ha denunciat que, si fos per la dreta, els nens i nenes "continuarien treballant". Per la seva banda, Junts ha defensat que "viure millor no és treballar per llei mitja hora menys cada dia" i ha assegurat que la proposta és un "projecte personal" de Díaz per garantir la seva "supervivència política". El PP, en canvi, ha dit que la proposta està "envaïda d'ideologia" i suposaria "un cop dur al teixit productiu".
Tot i el resultat negatiu de la votació, Díaz ha assegurat que la proposta acabarà tirant endavant. "Serà llei", ha proclamat abans de dir que el debat està guanyat "al carrer" i ella està disposada a negociar fins que es pugui aprovar. En aquest sentit, ha celebrat la disposició al diàleg per part de Junts. "Comencem demà", ha reblat abans de dir que ella és un dona "resistent i dura" que no s'aixeca "mai" de les taules.