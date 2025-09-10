JUSTÍCIA
El Suprem asseu al banc dels acusats el fiscal general i li imposa una fiança de 150.000 €
Per revelació de secrets i s’enfronta a penes de fins a sis anys de presó i dotze d’inhabilitació. El jutge descarta suspendre García Ortiz del càrrec però insta la mateixa Fiscalia a estudiar-lo
El jutge del Tribunal Suprem Ángel Hurtado va acordar ahir l’obertura de judici oral al fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, per un delicte de revelació de secrets per la filtració sobre el cas de frau fiscal d’Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. També va fixar una fiança de 150.000 euros a García Ortiz per fer front a les responsabilitats pecuniàries que es puguin derivar, com costes o la multa contemplada per a aquest delicte, amb l’advertència que, si no la presta en el termini de cinc dies, se li embargaran béns per assegurar l’esmentada quantitat. El jutge considera excessiva la quantitat de 300.000 euros sol·licitada per González Amador com a indemnització per perjudicis morals. En canvi, rebutja suspendre’l cautelarment de les seues funcions, com demanava una de les acusacions, a l’assenyalar que existeix una regulació per acordar la suspensió de qualsevol membre de la carrera fiscal per via administrativa, que no contempla la del fiscal general de l’Estat, la qual cosa segons el seu parer entén com “un buit legal”, si bé envia la seua interlocutòria a la Inspecció Fiscal perquè, en el seu cas, resolgui el que procedeixi i l’informi de la decisió adoptada.
En la interlocutòria, que no és recurrible, el jutge considera que García Ortiz va donar publicitat a una informació obtinguda gràcies al seu càrrec. Explica que el correu del 2 de febrer del 2024, en què l’advocat de González Amador “de comú acord” admetia al fiscal la comissió de dos delictes fiscals, contenia “informació sensible relativa a aspectes i dades personals d’un ciutadà” que estaven “subjectes als criteris de reserva i confidencialitat”. Hurtado defensa que aquesta actuació “posa en qüestió el prestigi de la institució, amb el menyscapte que això comporta”. El magistrat dona un termini de deu dies a la defensa perquè presenti el seu escrit davant les acusacions, que demanen quatre anys de presó i inhabilitació, tret de l’Associació Professional i Independent de Fiscals que ho eleva a sis anys de presó i dotze d’inhabilitació. Ara correspon a la Sala Penal fixar la data d’un judici que serà històric, ja que és la primera vegada que al banc dels acusats s’asseurà un fiscal general. Previsiblement el judici se celebrarà al novembre per un tribunal compost per set magistrats conservadors. Des de Fiscalia van rebutjar fer qualsevol comentari per respecte al tribunal i al procediment.
El Govern central defensa la seua “innocència” i el PP exigeix la dimissió
El Govern estatal va mostrar ahir el seu “màxim respecte” per la decisió del Tribunal Suprem d’obrir judici oral contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, malgrat que l’Executiu va mantenir la “confiança” en la seua innocència. “Sempre hem estat conscients que el fiscal general de l’Estat ha defensat la veritat i ha perseguit el delicte”, va afirmar la ministra portaveu, Pilar Alegría. Per la seua part, el PP va insistir demanar la dimissió de García Ortiz per una qüestió “ètica i moral de respecte a la institució” i va exigir al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, el seu cessament si no ho fa.
La portaveu d’ERC al Parlament, Ester Capella, va titllar l’obertura del judici d’un fet “inaudit”, com va assegurar que “ja va ser l’entrada i escorcoll al despatx del fiscal general de l’Estat. Així com el procés contra els líders independentistes i contra els membres del Govern de la Generalitat”.