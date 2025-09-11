JUSTÍCIA
Begoña Gómez diu que l’assessora a Moncloa li va fer “algun favor”
En la seua declaració davant del jutge Peinado per un presumpte cas de malversació. La defensa ho considera una “conducta aïllada” justificada per la seua confiança
La dona del president del Govern central, Begoña Gómez, va admetre ahir que la seua assessora a Moncloa, Cristina Álvarez, li va fer algun “favor” en alguna ocasió. Així ho va dir en la seua declaració davant del jutge Juan Carlos Peinado per explicar les funcions d’Álvarez en un presumpte cas de malversació en el qual s’investiga si es van desviar fons públics per a la seua contractació i si va exercir funcions privades per a l’esposa de Pedro Sánchez.
Gómez va respondre sols a breus preguntes que li va formular el seu advocat, Antonio Camacho, en un interrogatori dirigit a reafirmar els arguments que va plasmar en el seu recurs contra l’última imputació, en què va retreure al jutge la seua “desorbitada” interpretació el Codi Penal. Va explicar que les funcions de la seua assessora consistien fonamentalment a coordinar agenda, equip de seguretat i tasques de protocol.
Tanmateix, va admetre que en alguna ocasió Álvarez li va fer “un favor” a l’enviar algun correu relacionat amb la càtedra que codirigia a la Universitat Complutense de Madrid, justificada per la seua “relació de confiança”. El seu advocat també va qualificar de “favor” que Álvarez transmetés el febrer del 2024, a la part final d’un correu, un “missatge personal” de Gómez sobre el seu desig que Reale continués patrocinant la càtedra, i ho va considerar “una conducta aïllada”. En relació amb la contractació, Gómez va indicar que la va escollir per haver treballat abans amb ella encara que va afirmar no recordar el procediment, cosa en què va insistir Peinado per precisar a qui es podia imputar la malversació. A més, va explicar que considera “necessari” que la seua assessora tingués accés al seu correu de Moncloa per complir les seues funcions. Per la seua part, Álvarez es va acollir al seu dret de no respondre al jutge per una imputació que considera que “no està fonamentada” i va anunciar que ha recorregut davant de l’Audiència Provincial de Madrid.
Sánchez defensa davant de Feijóo el seu govern “net” de corrupció
� El president del Govern central, Pedro Sánchez, va defensar al Congrés que el seu Executiu “està net de corrupció” i va acusar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de només dedicar-se a insultar, després de les acusacions del dirigent popular de “moure’s per la por” als jutges i als mitjans pels casos de corrupció que l’envolten, com el de l’exministre de Transports José Luis Ábalos i el de la seua dona “pluriimputada”, Begoña Gómez. Per la seua part, el dirigent d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián, va advertir el Govern central de “no arribar tard” amb les reformes en matèria d’habitatge i finançament autonòmic, sobre el qual es va pronunciar també el líder d’ERC, Oriol Junqueras, que va insistir que no recolzaran els pressupostos del 2026 si no hi ha avanços en la recaptació de l’IRPF.