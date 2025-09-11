L’FBI divulga imatges d’un sospitós buscat per l’assassinat de Charlie Kirk
Els EUA ofereixen fins 100.000 dòlars per informació sobre l’atacant del comentarista ultraconservador
L’FBI ha difós dos fotografies d’una persona buscada per la seua presumpta relació amb l’assassinat de l’activista ultraconservador Charlie Kirk a Utah, poc després que les autoritats reconeguessin en roda de premsa que disposaven d’una imatge nítida del presumpte tirador.
Les imatges, captades per una càmera de videovigilància, mostren aparentment a un home que porta gorra i ulleres de sol, abillat també amb una peça negra de màniga llarga en la qual apareix una bandera dels Estats Units.
Així mateix, l’agència del Govern nord-americà ha anunciat que ofereix una recompensa de fins 100.000 dòlars (85.200 euros) per informació que condueixi a la identificació i arrest de l’individu i els individus responsables de l’assassinat de Kirk.
Per la seua part, el Departament d’Estat ha indicat que prendrà "accions apropiades" contra els estrangers als Estats Units que justifiquin la mort de Kirk, segons ha assenyalat aquest dijous el vicesecretari d’Estat, Christopher Landau, a través del seu perfil a la xarxa social X.
"Davant de l’horrible assassinat d’ahir d’una figura política destacada, vull recalcar que els estrangers que glorifiquen la violència i l’odi no són benvinguts al nostre país. M’ha indignat veure a alguns en xarxes socials elogiar, justificar o restar importància al succés, i he ordenat als nostres funcionaris consulars que prenguin "accions apropiades", ha declarat.
Kirk va morir tirotejat durant un acte en una universitat de la ciutat d’Orem, en l’estat d’Utah, i els investigadors se centren ara a esbrinar qui va perpetrar el crim. El comissionat del Departament de Seguretat pública estatal, Beau Mason, ha explicat en roda de premsa que el tirador, presumiblement un home en edat universitària, va arribar al campus entorn de les 11.52 (hora local).
Les càmeres el mostren pujant al terrat des del qual va obrir foc abans de saltar des de l’edifici i escapolir-se per un barri veí. "Tenim un bon vídeo d’aquest individu", ha explicat, segons la cadena CNN.
L’operació activada després del tiroteig ha permès ja localitzar "en una zona boscosa" la que seria l’arma del crim, "un fusell d’alta potència". Un portaveu de l’FBI, Robert Bohls, ha confirmat a més que han localitzat una trepitjada i empremtes tant del palmell com de l’avantbraç de l’atacant que també estan sent analitzades.
Les autoritats ara per ara no han aclarit si tenen ja potencials sospitosos o pistes clares per realitzar l’arrest, si bé han emfatitzat que estan plenament mobilitzades. Mason ha demanat expressament d’evitar qualsevol tipus d’assetjament de les dos persones que van ser detingudes al principi i que van quedar en llibertat poc després.