Una gran senyera presideix la Diada al Parlament
El Parlament va donar ahir el tret de sortida als actes institucionals de la Diada amb la hissada d’una gran senyera de 54 metres quadrats que s’ha col·locat en un pal de 25 metres d’altura en un dels laterals de la façana de la Cambra catalana, davant de la plaça de Joan Fiveller del parc de la Ciutadella, i quedarà instal·lada de forma permanent. Amb la decisió de la Mesa de recuperar l’acte d’hissada, la Cambra vol donar solemnitat i importància a aquest símbol, com va fer l’expresident Pasqual Maragall, quan el 2004 va introduir canvis en la celebració.
L’acte va comptar entre els seus assistents amb una àmplia representació política i institucional, amb els membres del Govern i la Mesa del Parlament; a banda del delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; la presidenta de la diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; els expresidents Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas i Pere Aragonès, i expresidents del Parlament i exconsellers.