Illa reivindica la convivència i la cohesió social a Catalunya davant de la “intolerància”
Defensa la “participació plena de tots els actors polítics escollits pels catalans”. Demana unitat als partits per continuar desplegant totes les competències per exercir l’autogovern
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va reivindicar ahir la convivència i la cohesió social i territorial de Catalunya i va reclamar garantir la “participació plena de tots els actors polítics escollits pels catalans”, en referència implícita als líders del procés que no han estat amnistiats, durant el seu discurs institucional amb motiu de la Diada, el segon que pronuncia des que va arribar a la presidència.
Des del Saló de la Verge de Montserrat, avantsala del seu despatx al Palau de la Generalitat, Illa va afirmar que la convivència és el bé més preuat que tenen els catalans i que serà una cosa que defensarà “fins al final”, garantint la pluralitat de la societat catalana, la qual cosa veu com una de les seues fortaleses. “Tota nació viva, com ho és la nostra, està feta d’arrels, de continuïtats i de novetats que ens enriqueixen”, va assegurar, i, sense esmentar explícitament l’avanç de l’extrema dreta, va advertir que “Catalunya mai s’ha deixat portar per la intolerància i tampoc permetrem que ho faci ara”.
També va advocar per continuar desplegant de forma plena les competències que té Catalunya enfortint les seues institucions i autogovern amb els recursos que li pertanyen, va dir, però contribuint al seu torn a la prosperitat de la resta d’Espanya i a l’autonomia estratègica europea. “Catalunya no defuig cap responsabilitat”, va reblar.
Per a això, va reclamar la màxima unitat possible de les forces polítiques catalanes. “Catalunya es farà escoltar. No perquè cridi més. Sinó perquè serem exemple a seguir en benefici de tota la ciutadania”, va sostenir.
Així mateix va apostar per enfortir la llengua i la cultura catalanes i va posar en relleu que la millor fórmula per fer-ho és el Pacte Nacional per la Llengua, que ja s’està desplegant, perquè el català continuï sent “la llengua inclusiva, pròpia i transversal del país”.
Durant el seu discurs també va defensar la pluralitat política i “la participació plena” de tots els actors polítics escollits pels catalans. “La gran majoria de nosaltres volem mirar endavant”, va dir Illa, que va reivindicar una Catalunya “de tots i amb tots” i que estigui “dins del marc legal i institucional”. “La nació catalana es construeix amb vímets de futur i amb el consens renovat de tota la ciutadania”, va afegir.
D’altra banda, va aprofitar per recordar els incendis que van afectar Catalunya durant l’estiu i que van deixar víctimes mortals. El president va enviar un record als familiars dels difunts i va lloar el paper de tots els servidors públics.
El cap de l’Executiu també va alertar dels efectes del canvi climàtic i va remarcar que és necessari afrontar-lo de forma “integral”.
El president va fer referència també a la política internacional i, més concretament, a la guerra d’Israel a Gaza i als alarmants símptomes de deshumanització que veu en “el genocidi que pateix el poble palestí a mans del govern d’Israel”, davant del qual, assegura, Catalunya no vol ni pot callar i va demanar a la Unió Europea desplegar una política a l’altura dels seus valors fundacions i conforme a la seua potència demogràfica i econòmica per fer-li front.
Illa va escollir fer el discurs des del Saló de la Verge de Montserrat –que allotja una representació de la Moreneta– al ser el Mil·lenari de Montserrat, patrona i símbol de les arrels de Catalunya.