Detingut el suposat assassí de Charlie Kirk
Un familiar el va entregar a la policia, segons el governador d’Utah
Un familiar del suposat assassí del comentarista conservador Charlie Kirk va ser qui va entregar a la policia Tyler Robinson, el sospitós d’haver comès el crim i qui li hauria "confessat o insinuat" ser l’autor de l’homicidi, va informar aquest divendres el governador d’Utah, Spencer Cox.
"Dames i cavallers, l’atrapem. En la nit de l’11 de setembre, un familiar de Tyler Robinson va contactar a un amic de la família, qui al seu torn va contactar a l’Oficina del Xèrif del Comtat amb informació que Robinson els havia confessat o insinuat que havia comès l’incident", va dir Cox en una roda de premsa.
Cox va precisar que llavors aquesta informació va ser enviada als agents de l’FBI, que van revisar vídeos de vigilància del campus de la Universidad Utah Valley (UVU) –on va ser assassinat Kirk d’un tret dimecres passat– i van aconseguir identificar Robinson "arribant al campus de l’UVU en un Dodge Challenger gris aproximadament a les 8:29 hora local". "Els investigadors van entrevistar un membre de la família de Robinson, que va declarar que Robinson s’havia tornat més polític en els últims anys", va agregar Cox.
El president Trump va anunciar en una entrevista amb Fox News que ja tenien el sospitós en custòdia i va avançar que el van atrapar gràcies a un familiar que va identificar com el pare de Robinson, encara que en la roda de premsa no es va detallar el grau de parentiu de l’informant. Segons el governador, el familiar va recordar que en un sopar abans del dia de l’assassinat de Kirk, el sospitós va esmentar que el comentarista i estret aliat de Trump tenia previst un esdeveniment en l’UVU. "Van parlar sobre per què no els agradava (Kirk) i els punts de vista que tenia", va afegir.
Cox, a més, va informar que l’FBI va parlar amb el company de quart de Robinson, de 22 anys, qui va mostrar missatges d’aquest a la xarxa social de streaming i jocs Discord, on va escriure missatges "indicant la necessitat de recuperar un rifle d’un punt d’entrega, deixant-lo en un arbust."
També va esmentar que el suposat assassí, va deixar "missatges relacionats amb observar visualment l’àrea on es va deixar un rifle i un missatge que feia referència a haver deixat el rifle embolicat en una tovallola". "Els missatges també fan referència al gravat de bales i a una menció d’una mira telescòpica i que el rifle és únic", va dir Cox. Després del seu arrest, el suposat assassí ha estat ingressat a la presó del comtat de Washington, al sud-oest de l’estat d’Utah, on Robinson resideix, va aclarir el governador.