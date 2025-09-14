CONFLICTE
L’Exèrcit israelià intensifica els atacs a la ciutat de Gaza
Hamas espera pressió dels EUA
Les autoritats palestines van informar ahir de la mort d’almenys 62 persones a la Franja de Gaza a causa d’atacs de l’Exèrcit israelià, 29 d’elles a la capital de l’enclavament. A més, set persones van morir per culpa de la falta d’aliments, elevant-se a 145 les víctimes mortals per la fam. Des del 7 d’octubre del 2023, ja han mort almenys 64.800 persones a Gaza.
250.000 desplaçats
L’Exèrcit d’Israel ha intensificat l’ofensiva a la Franja, i ahir va informar que uns 250.000 palestins han abandonat la ciutat de Gaza, després que les Forces de Defensa d’Israel n’ordenessin l’evacuació total. Els bombardejos israelians van provocar l’ensorrament d’una nova torre residencial a la capital, on “hi havia infraestructura militar de Hamas”, segons el Govern hebreu.
Per la seua banda, Hamas va qualificar el bombardeig d’Israel sobre Qatar com “un atac directe” a la proposta de pau del president dels Estats Units, Donald Trump, i va assegurar estar esperant els resultats de les conservacions entre Washington i Doha, per veure si els nord-americans “pressionaran Israel” per aconseguir un alto el foc.