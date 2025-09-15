POLÍTICA
Els EUA i la Xina negocien sobre aranzels i TikTok a Madrid
La ronda de converses es podria allargar fins dimecres. És possible que propiciï una reunió entre Trump i Jinping
El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, i el vice-primer ministre xinès, He Lifeng, es troben des d’ahir al palau de Santa Cruz de Madrid per negociar un acord sobre aranzels, controls d’exportació i el futur de TikTok. Es tracta de la quarta ronda de negociacions comercials que mantenen, després de les celebrades a Ginebra, Londres i Estocolm, i es preveu que es prolongui fins dimecres.Al palau de Santa Cruz, seu del ministeri d’Afers Estrangers espanyol, els va rebre el ministre, José Manuel Albares, que va agrair la confiança als dos països per haver triat Madrid com a ciutat d’aquesta bilateral.
La reunió es produeix després de la pròrroga a l’agost de la treva aranzelària que va estendre fins al novembre la suspensió de nous gravàmens i que va rebaixar els aranzels imposats prèviament fins al 30% per als béns xinesos i el 10% per als nord-americans. Coincideix també amb la data límit fixada per Washington perquè expiri el permís de TikTok per operar en territori nord-americà, el 17 de setembre. La cita busca, a més, aplanar el camí per a una trobada entre els presidents de tots dos països, Donald Trump i Xi Jinping, que podrien coincidir a l’octubre en la cimera del Fòrum de Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic a Gwangju (Corea del Sud).