EUROPA
La UE titlla d’“imprudents” els drons russos a Romania
És una “violació inacceptable de la sobirania d’un Estat”. Zelenski vol sancions contra “la maquinària bèl·lica russa”
L’alta representant d’Afers Exteriors de la Unió Europea, Kaja Kallas, va qualificar ahir d’“escalada imprudent” el dron rus que Romania va interceptar dissabte al seu espai aeri. “La violació de l’espai aeri romanès per part de drons russos és una altra violació inacceptable de la sobirania d’un estat membre de la UE. Aquesta escalada imprudent i contínua amenaça la seguretat regional”, va dir Kallas a través del seu compte a X. L’alta representant de la UE va mostrar la seua solidaritat amb Romania i va assegurar que està en contacte amb el Govern romanès, que va enlairar dos avions de combat F-16 per rastrejar el dron fins que va desaparèixer.
Mentrestant, les autoritats russes van anunciar ahir que han llançat un míssil de creuer hipersònic contra un objectiu al mar de Barents, a l’oceà Àrtic entre Rússia i Noruega, en el marc de les maniobres militars fetes conjuntament amb Bielorússia i que tenen lloc en un moment de grans tensions per la invasió russa d’Ucraïna i la recent intercepció de drons russos a l’espai aeri d’altres països, com Polònia.
El ministeri de Defensa de Rússia va indicar que durant aquestes maniobres, denominades Zapad-2025, la “Flota del Nord va llançar un atac amb míssils contra un enemic simulat”.
Per la seua part, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski va demanar als seus aliats aturar la maquinària bèl·lica russa amb la imposició de fortes sancions i aranzels a Moscou, i va mostrar comprensió per la postura dels EUA, que exigeix per a això als països de l’OTAN que deixin de comprar petroli. Zelenski va subratllar que si el president rus, Vladímir Putin, no vol la pau “cal obligar-l’hi”.
Mentrestant, el president rus va condecorar amb l’Orde al Mèrit per la Pàtria l’expresident Dmitri Medvédev, que ha protagonitzat en els últims mesos diverses acalorades discussions a les xarxes socials amb el president dels Estats Units, Donald Trump, que va arribar a qualificar de “bocamoll”.