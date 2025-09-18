CONFLICTE
Brussel·les proposa aranzels per 227 milions a productes israelians i sancions al Govern
Sense trencar relacions comercials i necessitarà una majoria qualificada per aprovar les mesures. La xifra de morts a Gaza supera els 65.000 en plena ofensiva terrestre d’Israel a la capital
La Comissió Europea (CE) va demanar ahir reintroduir aranzels i eliminar fons per a Israel en la proposta per suspendre parcialment l’acord comercial amb l’Estat hebreu, a causa de la dramàtica situació humanitària a la Franja de Gaza, qualificada de “genocidi” per Nacions Unides. L’aprovació d’aquestes mesures està subjecta al suport d’una majoria qualificada dels Vint-i-set països membres de la Unió Europea.
Brussel·les, que no trencarà les relacions comercials, va plantejar suspendre totes les disposicions preferencials per al comerç de béns, de serveis, la competència i la contractació pública. L’impacte econòmic efectiu de la suspensió parcial afectaria el 37% de les exportacions israelianes a la UE –uns 5.800 milions d’euros–, que haurien de pagar una una quantitat addicional de 227 milions d’euros en drets de duana al llarg d’un any. “L’objectiu no és castigar Israel sinó millorar la situació humanitària a Gaza”, va declarar l’alta representant d’Exteriors de la UE, Kaja Kallas, que va considerar “un error” el boicot d’Espanya a Eurovisió.
Una altra dels propostes de la CE és la sanció al primer ministrio israelià, Benjamin Netanyahu, així com als ministres de Finances i de Seguretat Nacional, els extremistes Bezalel Smotrich i Itamar Ben-Gvir, per la seua responsabilitat en la situació a Gaza. La CE també va proposar sancions contra les autoritats israelianes i els colons a Cisjordània per “avançar en el pla d’assentaments”, il·legals segons l’ONU, i contra membres de Hamas.
El Govern israelià va considerar que les mesures proposades estan “distorsionades” en termes “tant polítics com morals”, i va amenaçar de respondre si tiren endavant.
Mentrestant, la xifra de morts a la Franja es va elevar ahir a més de 65.000, després de la confirmació de 98 noves víctimes entre ahir i dimarts per part de les autoritats gazianes, que van denunciar un atac a un hospital infantil al nord de l’enclavament. Després de l’inici de l’ofensiva terrestre a la ciutat de Gaza, Israel va reconèixer els problemes de l’Exèrcit per maniobrar sense posar en risc la vida dels ostatges captius per Hamas.
D’altra banda, la ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, va negar que el seu ministeri estigui bloquejant el decret que consolida l’embargament d’armes a Israel, previst per ser aprovat la setmana vinent.
Feijóo acusa Sánchez de ser “capaç de pactar fins i tot amb Netanyahu”
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar ahir el president del Govern central, Pedro Sánchez, d’utilitzar la situació a Gaza com a “cortina de fum”, de “ser capaç de pactar” fins i tot amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, “per seguir en el poder” i de “canviar d’opinió en una tarda” sobre el conflicte entre el Marroc i el Sàhara Occidental. En la sessió de control de l’Executiu al Congrés, Feijóo va denunciar la “massacre de civils” a l’enclavament però va qualificar de “vergonya” que Hamas hagi felicitat dos vegades el Govern.
Per la seua part, Sánchez li va reclamar que “escolti l’ONU” i el “82% d’espanyols” que diuen que Israel està cometent un genocidi a Gaza, arran de l’informe d’una comissió independent que ho declara oficialment. La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va criticar els “malabarismes” del PP en el seu discurs sobre la Franja. “La història ens jutjarà, i posarà aquest Govern al costat de la legalitat internacional i dels drets humans, i al PP, al costat dels covards que callen mentre s’assassinen milers de persones en Gaza”, va manifestar.Mentrestant, el portaveu d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián, va atribuir a Feijóo en una entrevista la seua “malaptesa” per “no parlar de genocidi” a Gaza i va aplaudir les paraules del rei Felip VI, que va defensar la necessitat d’“un Estat palestí viable” que pugui conviure en pau amb Israel. En la seua primera visita oficial a Egipte, juntament amb la reina Letícia, el monarca va denunciar “el brutal sofriment dels palestins i que la “reconciliació al Pròxim Orient no pot ser una utopia”.
Pressions d’Ayuso per retirar símbols sobre Gaza a les aules
Diversos centres educatius de Madrid han denunciat pressions per retirar tota simbologia relacionada amb el conflicte a Gaza, incloent banderes i mostres de suport a Palestina, per part de trucades d’Inspecció Educativa, segons la plataforma Marea Palestina. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va negar ahir haver donat cap instrucció de retirar les banderes palestines de les aules. Tanmateix, va exigir al Govern central treure l’“adoctrinament” i la “kale borroka” dels centres, i es va mostrar “totalment en contra de rebentar la convivència a Madrid” i d’“utilitzar els col·legis i les universitats amb finalitats polítiques”.
Colau: “Israel ho tindrà molt difícil per frenar la Flotilla”
L’exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es va mostrar ahir confiada que Israel “ho tindrà molt difícil” per aturar la Global Sumud Flotilla en el seu viatge a la Franja de Gaza per repartir ajuda humanitària. En una entrevista de TV3, Colau va informar que arribaran a Gaza unes 50 embarcacions, els tripulants de les quals –entre ells l’activista Greta Thunberg– seran tractats com “terroristes” pel Govern d’Israel. L’ajuntament de Barcelona va aprovar ahir una iniciativa per exigir al Govern espanyol i a la resta d’executius europeus que “garanteixin” la seguretat de la Flotilla, que té previst superar avui la costa sud de Sicília.