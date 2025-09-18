POLÍTICA
Junts i PSOE ultimen una nova reunió imminent a Suïssa
Els independentistes mediten el seu suport a Sánchez després dels desacords. Afirmen que les grans empreses espanyoles hauran d’atendre en català
Junts i el PSOE tenen previst mantenir una nova reunió a Suïssa en les pròximes hores, segons va informar ACN. El líder de la formació, Carles Puigdemont, va advertir fa unes setmanes als socialistes que a la tardor prendrien una decisió sobre el seu suport al Govern central.
De moment, el PSOE no ha designat el substitut de Santos Cerdán, exsecretari d’Organització del partit acusat de corrupció, així que s’espera que l’exnúmero 2 de Cerdán, Juanfran Serrano, sigui l’interlocutor juntament amb l’expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
En les últims dies Junts ha tombat la reducció de jornada laboral i la creació d’una oficina anticorrupció, evidenciat el distanciament amb l’Executiu. La setmana que ve, a més, se sotmet a ple la transferència de competències d’immigració a Catalunya, que previsiblement no tirarà endavant per la negativa de Podem.
La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va retreure al president del Govern central, Pedro Sánchez, estar incomplint els acords de Brussel·les, que van avalar la seua investidura, i de “bloquejar” les iniciatives de Junts. Per la seua banda, Sánchez va assegurar que està complint el que està pactat i va recalcar que l’amnistia “compta amb l’aval del Tribunal Constitucional” i que, després d’haver beneficiat més de 690 persones, espera que s’apliqui a tots els afectats.
Sobre l’obligació de les grans empreses a atendre en català, Nogueras va insistir que s’aplicarà “en tot Espanya”, perquè “els catalans han de tenir els mateixos drets lingüístics que un anglès o un francès”, mentre que el PSOE no va aclarir l’abast del pacte. Per la seua part, la CEOE va rebutjar la mesura pels “elevats costos” i la “càrrega burocràtica” que suposarà, a més de “reduir la qualitat de les empreses”.
Moció de censura
D’altra banda, l’alcalde popular de Badalona, Xavier García Albiol, i el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, no van descartar la possibilitat d’arribar a un acord amb Junts per portar a terme una moció de censura contra Sánchez.
Illa reconeix la dificultat per arribar a pactes amb Puigdemont
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar la seua reunió a Bèlgica amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, com “un exemple de la convivència a Catalunya”, en una trobada amb el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello. “Com demano als ciutadans que convisquin pensant de forma diferent si jo no soc capaç de reunir-me amb un líder que representa el segon grup polític al Parlament”, es va preguntar Illa, que va reconèixer que serà “molt difícil” arribar a acords amb Puigdemont.
Hores abans, el president va revelar que van parlar de política i que no va intentar arribar a cap pacte. També va negar “un xoc” amb el Govern central pel finançament singular i va qualificar la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, com “un gran actiu”, amb qui va coincidir en la celebració de la Diada a Madrid a la delegació del Govern català.