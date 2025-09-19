INFRAESTRUCTURES
Aena invertirà més de 3.000 milions a ampliar el Prat
Busca assolir una capacitat de 90 operacions per hora. Preveu un procés de remodelació llarg que anirà més enllà del 2031
Aena invertirà 12.888 milions d’euros a modernitzar i ampliar els aeroports espanyols durant el període 2027-2031, una quantitat que triplica la prevista per al quinquenni anterior, dels quals més de 3.000 milions es destinaran a l’aeroport del Prat de Barcelona. L’objectiu per a aquesta infraestructura és convertir-la en un “referent de sostenibilitat” i assolir una capacitat de noranta operacions per hora. Entre les obres previstes es troba la reconfiguració de les terminals T1 i T2, millores als aparcaments, actuacions a les pistes, així com l’ampliació d’una pista i la construcció d’un satèl·lit associat a la nova operativa. Aquest projecte requerirà l’aprovació del Pla Director i adquirir els terrenys necessaris per desenvolupar les mesures compensatòries previstes per a l’ampliació, per la qual cosa Aena preveu que el procés s’allargui més enllà del 2031. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va qualificar la proposta de “positiva”, afirmant que “per tenir una Catalunya líder fa falta un aeroport líder i del segle XXI”. Fa temps que l’ampliació de l’aerolloc és motiu de discrepàncies entre partits i agents socials per l’afectació a la zona natural de la Ricarda.
A Catalunya, es portaran a terme també millores als aeroports de Girona, Reus i Sabadell.