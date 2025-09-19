POLÍTICA
Complicitat entre Starmer i Trump malgrat els “desacords” per Gaza
Segellen una inversió rècord de 173.000 milions de dòlars dels EUA al Regne Unit. Suspenen el xou de Jimmy Kimmel per comentaris sobre Charlie Kirk
El president nord-americà, Donald Trump, i el primer ministre britànic, Keir Starmer, van renovar ahir la relació “especial” de tots dos països per a “una nova era” en la qual van firmar un pacte de milers de milions de dòlars en inversió en tecnologia, malgrat mantenir “desacords” pel que fa a la qüestió palestina.
En el segon i últim dia de la visita de Trump al Regne Unit, i després d’haver assistit a un sopar de gala juntament amb la família reial britànica, els dos governants van exhibir la seua bona entesa i es van envoltar de magnats tecnològics per anunciar inversions al Regne Unit per un rècord de 150.000 milions de lliures (uns 173.000 milions d’euros) de companyies nord-americanes. Durant la reunió el mandatari nord-americà va destacar la bona sintonia amb Starmer i va assegurar que l’única “discrepància” amb ell és el reconeixement de l’Estat palestí. “No estic d’acord amb el primer ministre en referència a aquest tema. És un dels nostres pocs desacords, de fet”, va dir Trump després de reunir-se amb el mandatari britànic a la residència campestre de Chequers, als afores de Londres, on milers de persones van sortir per segon dia als carrers per protestar contra la visita del magnat. El Govern britànic havia anunciat al juliol que reconeixerà l’Estat de Palestina al setembre si Israel no acabava amb la seua invasió.
Durant la trobada Starmer també va pressionar Trump per mediar amb l’objectiu de posar fi a la guerra d’Ucraïna, mentre que el líder dels EUA va instar el Regne Unit a adoptar una política més dura davant la immigració il·legal, “malgrat que calgui recórrer a l’exèrcit”.
Mentrestant, a l’altre costat de l’oceà, la cadena de televisió nord-americana ABC, propietat del grup Disney, va anunciar la retirada “indefinida” del Jimmy Kimmel Live, un dels late night més prestigiosos del país, després dels comentaris del presentador acusant el moviment MAGA d’estar provant d’obtenir rèdit polític en l’assassinat de l’activista ultraconservador Charlie Kirk. Trump va celebrar la notícia, que va causar una gran indignació a Hollywood, assegurant que “hauria d’haver estat acomiadat fa molt temps”.