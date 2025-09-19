POLÍTICA
Zapatero busca a Suïssa el suport de Puigdemont als pressupostos
Junts i PSOE eviten donar detalls sobre la reunió amb l’estabilitat del Govern central com a teló de fons. Montero demana discreció i defensa el diàleg
L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont van mantenir ahir una reunió a Suïssa amb l’expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero, en el marc de les negociacions sobre els Pressupostos Generals de l’Estat del 2026, en què l’Executiu de Pedro Sánchez necessita el suport de tots els seus socis de Govern, inclòs Junts.
Segons van apuntar diversos mitjans, també haurien acudit a la trobada el secretari general de Junts, Jordi Turull, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i Juanfran Serrano, l’exnúmero dos de l’antic secretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán, a més de Francisco Galindo, verificador internacional salvadorenc.
El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va confirmar que els socialistes estan mantenint converses amb diversos partits sobre el seu suport als comptes de l’any que ve. Víctor Torres va reconèixer que no és fàcil negociar amb Junts, però va manifestar que hi ha “diferents maneres” d’encarar les negociacions, després de ser preguntat sobre la reunió encapçalada per Zapatero. Per la seua part, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va demanar “discreció” perquè les converses “es desenvolupin en bons termes” i va assenyalar que l’Executiu manté “diàleg fluid” amb totes les forces polítiques “més enllà de la capacitat o no d’arribar a acords”.
Junts i el PSOE van arribar el 2023 als acords de Brussel·les, amb Santos Cerdán com a interlocutor, que van desbloquejar la investidura de Sánchez com a president. La llei d’amnistia i l’oficialitat del català a la Unió Europea van ser els principals compromisos dels socialistes, i la direcció de Junts ha criticat incompliments en aquests acords. A més, la setmana vinent es debat en el ple del Congrés la transferència de competències d’immigració a la Generalitat, que serà rebutjada per l’oposició de Podem.
Aquesta setmana, Míriam Nogueras va criticar Sánchez per “bloquejar” les iniciatives de Junts sobre habitatge, Rodalies o ocupació, després de tombar la proposta de Sumar de reduir la jornada laboral i la creació d’una oficina anticorrupció.
El TC preveu donar suport a tres magistrats en el cas amnistia
El ple del Tribunal Constitucional (TC) de la setmana que ve preveu rebutjar les peticions de l’expresident Carles Puigdemont i l’exconseller Toni Comín d’apartar tres magistrats conservadors de les deliberacions sobre els recursos d’empara que van presentar juntament amb l’exconseller Lluís Puig per la negativa del jutge Pablo Llarena a aplicar la llei d’amnistia pel delicte de malversació en els preparatius del referèndum.
La defensa de Puigdemont i Comín atribueix “falta d’imparcialitat” a Enrique Arnaldo, Concepción Espejel i José María Macías, per la seua “frontal oposició” a l’aplicació de l’amnistia i la seua “animadversió” cap a l’expresident.El TC debatrà la setmana que ve les recusacions i previsiblement les descartarà amb l’argument que l’“afinitat ideològica” no és un factor que “disminueixi la imparcialitat”.