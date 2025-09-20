Troben un cadàver dins d'una maleta al carrer a Vilanova i la Geltrú
Un treballador de la neteja ha fet la troballa en una zona de contenidors a la plaça de l'Anxaneta
Un treballador de la neteja viària ha localitzat aquest dissabte al matí un cadàver a l'interior d'una maleta a Vilanova i la Geltrú. L'operari ha fet la troballa en una zona de contenidors a tocar de la plaça de l'Anxaneta de la capital del Garraf, segons ha pogut confirmar l'ACN, i ha alertat immediatament els serveis d'emergències. Agents de la Policia Local de Vilanova i dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat al llocs dels fets i han acordonat la zona.
Segons han avançat 'El Caso' i 'Canal Blau', ja hi ha hauria un home detingut relacionat amb el cas. La investigació continua oberta i sota secret de sumari per mirar d'esbrinar les circumstàncies de la mort i la identitat de la víctima.Segons les primeres informacions, l'arrestat podria ser el company de pis de la víctima i els fets haurien succeït en un bloc del carrer de Lepant, molt proper a la plaça de l'Anxaneta.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Sud estan recollint dades a la zona després de l'aixecament del cadàver. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha emès un comunicat on expressa la seva "condemna profunda" davant una possible nova mort violenta a la ciutat, nou dies després que aparegués un home sense vida i amb signes de violència als jardins de Francesc Macià. "Així mateix, volem fer una crida a la màxima prudència en les informacions que es difonen sobre aquests fets excepcionals", ha assenyalat el consistori del Garraf.
"La convivència és un dels grans valors de Vilanova i la Geltrú i des de l'Ajuntament treballarem perquè així continuï essent", ha recalcat el consistori encapçalat pel socialista Juan Luis Ruiz. "Agraïm la tasca de la Policia Local, que ha permès detenir una persona, i també dels Mossos d'Esquadra, que estan efectuant la investigació", ha conclòs l'Ajuntament de Vilanova.