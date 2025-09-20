CONFLICTE
L’Exèrcit d’Israel farà servir una força “sense precedents” a Gaza
L’ONU permet que Palestina participi en la pròxima Assemblea de forma telemàtica
El portaveu en àrab de l’Exèrcit israelià, Avichai Adrai, va comunicar ahir que les Forces de Defensa d’Israel “continuen operant amb una força sense precedents contra Hamas i la resta d’organitzacions terroristes” en l’ofensiva terrestre sobre la ciutat de Gaza i va anunciar el tancament d’una de les vies d’evacuació. “Només és possible desplaçar-se cap al sud pel carrer Rashid. Aprofitin l’oportunitat i no permetin que Hamas els utilitzi com a escuts humans”, va manifestar.
L’Exèrcit d’Israel va anunciar, a més, la mort d’un suposat cap d’Intel·ligència de Hamas a la capital de l’enclavament, i les autoritats palestines van informar que entre ahir i dijous van morir almenys 33 persones a tota la Franja a causa d’atacs israelians.
Paral·lelament, Israel va ordenar el cessament de l’entrada d’ajuda a Cisjordània per a Gaza a través de la frontera amb Jordània fins que no acabi la investigació per la mort de dos militars israelians en un tiroteig aquest dijous.
D’altra banda, la majoria de països de Nacions Unides van aprovar permetre de forma excepcional que Palestina participi per videoconferència en la 80 sessió de l’Assemblea de l’ONU –que se celebrarà la setmana que ve a Nova York– a causa del veto dels EUA a representants palestins. Diversos països tenen previst reconèixer Palestina com a Estat a l’Assemblea.
Així mateix, el Govern dels Estats Units va afirmar que l’informe d’una comissió de l’ONU que acusa Israel de cometre un genocidi a la Franja de Gaza “no té credibilitat”. “Presenta mentides i distorsions en benefici de Hamas”, assenyala.
Sintonia entre Merz i Feijóo amb Gaza, migració i Agenda Verda
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va mantenir ahir una trobada a Madrid amb el canceller alemany, Friedrich Merz, on van compartir “crítiques” cap a Israel pel “procediment” a la Franja de Gaza però van evitar considerar-ho “un genocidi”. Feijóo i Merz van exhibir sintonia respecte a la flexibilització de l’Agenda Verda, la desregulació i la preocupació per la immigració il·legal. El dirigent popular, a més, va traslladar al canceller la “situació agònica” del Govern espanyol per la corrupció.