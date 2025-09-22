CONFLICTE
El Regne Unit, Austràlia, el Canadà i Portugal reconeixen Palestina
Si a canvi Hamas no té un paper en el seu futur estat, reconeix Israel i celebren eleccions. França probablement se sumarà avui a aquest reconeixement
El Regne Unit, Austràlia i el Canadà, tres països tradicionalment aliats d’Israel, van fer ahir, juntament amb Portugal, el pas històric de reconèixer l’Estat palestí, mentre que França i cinc països més ho faran previsiblement avui. El reconeixement, que arriba després que altres països com Espanya, Irlanda o Noruega ho fessin anteriorment, sembla haver estat coordinat per aquests en vigílies d’una “conferència internacional per a la solució dels dos estats” que se celebra avui a l’Assemblea General de l’ONU a Nova York. Malgrat que els Estats Units van provar de torpedinar aquest fòrum, al negar els visats d’entrada a la delegació Palestina, aquesta podrà participar-hi per videoconferència, arran d’un vot ad hoc divendres passat de la mateixa Assemblea. El pas del Regne Unit té gran càrrega simbòlica al tractar-se de l’antiga potència colonial i signant el 1917 de la Declaració Balfour, el document amb què donava el vistiplau a crear una “llar nacional” per al poble jueu en la fins aleshores Palestina. I encara que l’Estat palestí ja el reconeixien abans-d’ahir 147 països, no n’hi havia entre aquests cap de les economies més fortes del món reunides en l’anomenat G7, per la qual cosa la decisió del Regne Unit, el Canadà i França adquireix més rellevància. En aquest sentit, una de les condicions que el Regne Unit, el Canadà i Austràlia han exigit per reconèixer l’Estat palestí és que Hamas no tingui cap paper en el futur Estat palestí –quan és la força majoritària a Gaza–, que reconegui el dret d’Israel a existir i que l’Autoritat Palestina celebri eleccions democràtiques.
La decisió va ser aplaudida per l’Autoritat Palestina, el president de la qual, Mahmud Abbas, va considerar que “aplanarà el camí per a l’aplicació de la solució de dos Estats”, que permetria a Palestina viure “al costat de l’Estat d’Israel en seguretat, pau i bon veïnat”.
Israel confirma que els seus tancs han entrat a la ciutat de Gaza
L’Exèrcit israelià va confirmar ahir que els seus tancs ja estan entrant a la ciutat de Gaza, com a part de la seua ofensiva per prendre la capital gaziana i desplaçar-hi el seu milió d’habitants. Ho va afirmar a través d’un comunicat i que l’acció forma part de l’“operació Carros de Gedeó II”, el qualificatiu que utilitza per a l’ofensiva per envair la ciutat i que va començar dimarts. El Govern gazià xifra en unes 270.000 les persones que han fugit des de la ciutat de Gaza cap al sud, uns números que xoquen amb els d’Israel, que l’eleva als 480.000. Des de dimarts, l’Exèrcit israelià bombardeja intensament la ciutat causant entre 50 i 100 morts diaris. Una comissió independent de l’ONU, relators de drets humans, ONG i un creixent nombre de països qualifiquen de genocidi l’ofensiva israeliana contra Gaza, en la qual ja han mort més de 65.200 palestins, entre els quals més de 19.000 nens.