POLÍTICA
Sánchez promet la reforma del finançament per a aquesta legislatura
Illa a Aznar: “Tens alguns exministres presos, bastants com per donar lliçons”
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que la reforma del finançament autonòmic “serà una realitat abans d’acabar el mandat”.
Sánchez, que va oferir un míting a la Festa de la Rosa del PSC, celebrada a la Pineda de Gavà, va remarcar que la mesura “no és un joc entre governs que poc o gens afecti els ciutadans”. “Parlar de finançament és parlar de l’estat del benestar, de serveis socials, d’habitatge, de salut”, va dir davant de 15.000 militants.
Va insistir que la reforma serà “bona” per a totes les comunitats i que “ja toca” renovar el sistema. “Ho farem aquesta legislatura”, va sentenciar.
Sánchez va defensar la reforma del finançament com a eina perquè les autonomies puguin desenvolupar “polítiques socials” i ho va contraposar amb el model de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a qui va acusar de no voler treballar per revertir les desigualtats socials.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va respondre a l’expresident del Govern espanyol i del PP José María Aznar: “El que és terminal és l’aznarisme; és terminal i és perjudicial. Ho va ser quan vas governar. Vas deixar els serveis públics arran de terra”, va dir.
Illa va retreure a Aznar que amenaci Sánchez amb la presó. “Tens alguns exministres tu a la presó, bastants, com perquè et posis a donar lliçons. No saps qui tens davant.”
El PP advoca per la “reconciliació fiscal” amb Catalunya
� El vicesecretari d’Hisenda del PP, Juan Bravo, va advocar ahir per una “reconciliació fiscal” amb Catalunya per reduir el “descontentament” dels catalans. “No pot ser que Catalunya tingui els impostos més alts que cap altre territori d’Espanya i un dels dèficits més elevats”, va assenyalar Bravo en una entrevista a La Vanguardia. “Nosaltres aspirem a abaixar l’IRPF, l’impost de societats i les cotitzacions socials, però també cal demanar-li a Salvador Illa que no aprofiti per apujar o crear nous impostos”, va afegir.