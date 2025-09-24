POLÍTICA
PP, Vox i Podem frenen la delegació de les competències en immigració a Catalunya
Junts i PSOE retreuen al partit de Belarra que faci el joc a la ultradreta. Els morats veuen la mesura “racista” i demanen que els migrants no “paguin la competència electoral d’Aliança Catalana”
El Congrés va rebutjar ahir per 177 vots en contra i 173 a favor la proposició de llei pactada entre PSOE i Junts per a la delegació de les competències en immigració a la Generalitat. Podem va mantenir el seu no i va tombar la iniciativa juntament amb PP, Vox, UPN i el diputat de Compromís adscrit a Sumar Alberto Ibáñez. Els de Ione Belarra van rebre crítiques de la resta de socis de la investidura. PSOE i Junts van criticar que “balli l’aigua a la ultradreta” i ERC va qualificar de “kafkià” que hagi votat per mantenir les competències en mans de l’Estat. Podem, al contrari, va insistir que és una llei “racista” i va acusar Junts de pretendre que els immigrants “paguin la competència electoral d’Aliança Catalana”.
El no del Congrés deixa a la via morta un dels acords assolits entre PSOE i Junts a l’inici de la legislatura. Els socialistes van insistir que continuaran dialogant amb els grups per impulsar la iniciativa i que recuperaran les parts de la norma que no tenen rang de llei i que poden posar-se en marxa per decret. El diputat socialista encarregat de defensar la iniciativa, José Zaragoza, va assegurar que delegar competències no és “cap tipus de traspàs” sinó que suposa “ser més eficients, millorar la integració i reduir duplicitats”, i va criticar les postures en contra.
Per la seua part, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, va carregar contra la posició de Podem i va defensar que Catalunya gestioni la immigració davant del “col·lapse” provocat per la “mala gestió” del Govern central.
Segons va explicar, el que es proposa està previst “a l’article 150.2 de la Constitució” i donaria competències a Catalunya “per gestionar tots els permisos de residència i de treball, estades acadèmiques, iniciar i finalitzar procediments d’expulsió o contractar en origen”. A més, augmentarien en 1.800 els efectius dels Mossos per assumir funcions que avui realitzen la Policia Nacional Espanyola i la Guàrdia Civil.
Hores abans, el secretari general del partit, Jordi Turull, havia acusat Podem de voler aplicar un 155 “en matèria d’immigració”. “Els extrems es toquen”, va afirmar.
Per la seua part, ERC i Bildu van advertir els morats que mostren caires “jacobins”, que la seua postura atempta contra la unitat de l’esquerra i que la foto de votar en el mateix sentit que PP i Vox no els ajuda. Malgrat donar suport al traspàs, el portaveu dels republicans, Gabriel Rufián, va retreure a Junts el seu discurs “racista” sobre la immigració al relacionar-la amb el “col·lapse” dels serveis públics a Catalunya. Per la seua part, PP i Vox, van asseverar que la norma no té encaix Constitucional. Els populars van criticar que la iniciativa “treu Espanya de Catalunya”. “Com que els nacionalistes no van aconseguir treure Catalunya d’Espanya, el PSOE ha decidit fer-los la feina”, van etzibar.
Tant el ministeri de Consum, en mans de Sumar, com el PSOE insisteixen que l’àmbit d’aplicació seran les comunitats autònomes que tinguin reconeguda la llengua cooficial.
L’esmentada reforma legal es conté en una sèrie d’esmenes presentades al Congrés a la llei de serveis d’atenció a la clientela, que ahir es va començar a analitzar en la ponència corresponent de la Comissió de Drets Socials.
Rebuig a endurir la paternitat a temporers
El Congrés va mostrar ahir el seu rebuig a la proposició no de llei presentada per Junts per reformar la legislació i endurir els permisos de paternitat que es concedeixen a temporers migrants per possibles fraus en la concessió. A través del diputat per Lleida, Isidre Gavín, Junts va defensar que molts agricultors venen denunciant “abusos” i frau en la concessió de permisos de paternitat. El diputat va arribar a dir que hi ha migrants que perceben diversos permisos perquè al·leguen que al seu país “són polígams”. “L’Administració concedeix aquests permisos amb una sol·licitud feta a mà, de vegades amb lletra illegible i amb segell de goma. Vagin vostès a treure’s el carnet de conduir o a donar-se d’alta com a autònoms amb un paper escrit”, va asseverar des de la tribuna. Junts només va trobar suport a la seua iniciativa en el grup de Vox, encara que el partit ultra va assenyalar que el text afavorit per Junts li sembla “tímid”. Per la seua part, gairebé la majoria dels partits del bloc de la investidura, com el PSOE, ERC, Podem, PNB o Bildu van retreure als juntaires que busquin assenyalar els migrants i van criticar que amb iniciatives com aquesta pretenguin obrir les portes al “racisme institucional”.
Ajornada la reforma sobre l’atenció al client en català
El Congrés va ajornar ahir fins d’aquí a dos setmanes la decisió sobre la reforma legal que Junts assegura haver pactat amb el Govern central per obligar empreses de més de 250 treballadors, amb més de 50 milions de facturació o que prestin serveis d’interès general a tenir serveis d’atenció al client en totes les llengües cooficials de l’Estat, amb independència d’on estiguin ubicades.
La Generalitat diu estar “llesta” per al traspàs
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va lamentar ahir el veto del Congrés al traspàs de les competències en immigració a la Generalitat. Va assegurar que era una cosa que l’Executiu desitjava i que està preparat per “assumir de manera progressiva”. En aquest sentit, va valorar que la proposició acordada per Junts i el PSOE “no té cap element que pugui ser titllat de racista”, com critica Podem, i es va mostrar convençuda que el Govern central “continuarà tramitant la llei en el futur” perquè els socialistes tenen “intenció de complir els seus acords”.