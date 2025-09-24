ASSEMBLEA
Trump qüestiona la utilitat de les Nacions Unides i denuncia “recompenses” a Hamas
Insta els països europeus a abatre els drons russos que envaeixin el seu espai aeri i deixar de comprar petroli al Kremlin. Sánchez reivindica el paper de l’ONU i aposta per més multilateralisme
El president dels Estats Units, Donald Trump, va denunciar ahir que el reconeixement de Palestina com a Estat és “una recompensa als terroristes de Hamas”. Així ho va dir en l’Assemblea General de l’ONU, celebrada a Nova York, en la qual va assegurar estar “compromès” amb les negociacions de pau entre Israel i el grup islamista i amb l’alliberament dels ostatges.
En el seu discurs, Trump es va mostrar molt crític amb les Nacions Unides, que va acusar de no haver-lo ajudat en el seu objectiu de posar fi a les guerres al món. El mandatari nord-americà va reivindicar haver acabat amb set conflictes armats en el seu segon mandat. “És una llàstima que vaig haver de fer aquestes coses en lloc que les fes Nacions Unides. Ni tan sols vaig rebre una trucada de l’ONU oferint ajuda per tancar els acords”, va afirmar Trump, que malgrat les crítiques va assegurar estar “al 100%” amb l’ONU.
Sobre la guerra a Ucraïna, el president dels EUA va assenyalar que els països europeus haurien d’abatre els drons russos que entrin en el seu espai aeri i va instar de nou a deixar de comprar petroli a Rússia després d’amenaçar el Kremlin amb més sancions. A més, va advertir que “esborrarà del mapa” “tot terrorista que faci contraban amb drogues tòxiques als EUA” i va aprofitar per mostrar el seu suport electoral al president argentí, Javier Milei, després de la seua reunió per tractar els ajuts econòmics per al país sud-americà.
Per la seua part, el president d’Espanya, Pedro Sánchez, va reivindicar el paper de l’ONU com a resposta a Trump i va apostar per la necessitat de més multilateralisme, després que ahir proposés l’entrada de Palestina com a membre de ple dret a l’ONU.
El secretari general de Nacions Unides, António Guterres, va lamentar que els principis sobre els quals es va fundar “estan sota setge”. “Nacions sobiranes envaïdes, la fam utilitzada com a arma, la veritat silenciada... Quina classe de món triarem?”, es va preguntar.
Llum verda a l’embargament d’armes a Israel però amb excepcions
El Consell de Ministres va aprovar ahir el reial decret llei que consolida jurídicament l’embargament total d’armes a Israel, dos setmanes després de l’aprovació de la resta de mesures anunciades pel president del Govern central, Pedro Sánchez, per contestar als atacs de l’Exèrcit israelià sobre la Franja de Gaza.
A més, de l’embargament d’armes, la normativa –que haurà de ratificar el Congrés– inclou la prohibició d’importacions i exportacions de material de Defensa i productes o tecnologia de doble ús. Així mateix, impedeix el trànsit del combustible d’aeronau amb possible ús militar a Israel i prohibeix la importació de productes originaris d’assentaments israelians il·legals a Cisjordània i publicitar-ho.Tanmateix, el Govern es reserva la possibilitat d’acordar excepcions puntuals “partint de l’interès general” mitjançant un acord del Consell de Ministres, segons va explicar el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, que va afirmar que l’embargament no tindrà a penes impacte en l’economia.D’altra banda, el Congrés va guardar un minut de silenci en memòria de “les víctimes del genocidi que pateix el poble de Palestina”. La portaveu del PP, Ester Muñoz, va assegurar que el seu grup –que va participar en l’homenatge– no comparteix ni el fons ni la forma de la iniciativa, ja que havia demanat incloure “totes les víctimes que estan patint en el conflicte de Gaza” i va acusar la Mesa de posar una “trampa per dividir els grups” amb la referència al “genocidi”.Per la seua part, Vox va decidir no participar en el minut de silenci al considerar-lo “una gran farsa” del Govern central.
Macron no descarta el Nobel per a Trump
El president de França, Emmanuel Macron, va afirmar que el president dels EUA, Donald Trump, només podria guanyar el Nobel de la Pau si aturés el conflicte entre Israel i Palestina, i va assenyalar que el Govern hebreu “ja no té projecte” i que la guerra total “no funciona”.
Acusen Netanyahu de buscar “el gran Israel”
L’emir de Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, va cridar a “restaurar la seguretat” partint de la carta de Nacions Unides i va acusar el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, de voler aconseguir “el gran Israel”.
Denuncien “inacció” davant del “genocidi”
El president turc, Recep Tayyip Erdogan, va recriminar a la comunitat internacional la seua “inacció” davant del “genocidi” a Gaza i va instar a reconèixer Palestina com a Estat.
Lula recrimina la complicitat sobre Gaza
El president brasiler, Lula da Silva, va denunciar que el “genocidi a Gaza” no ocorreria sense “còmplices” i va criticar “l’ús de la fam com a arma de guerra”. A més, va acordar reunir-se amb Trump la setmana vinent.