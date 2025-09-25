POLÍTICA
Alcaldes de Junts demanen aixecar el cordó sanitari a Aliança Catalana
Reclamen també obrir-se a arribar a pactes amb el PSC al Parlament, com es fa amb el PSOE a Madrid. Alerten de l’auge dels partits d’extrema dreta
Una dotzena d’alcaldes de Junts de municipis de la Catalunya central, el Maresme i comarques de Girona, es van reunir ahir amb el secretari general del partit, Jordi Turull, per demanar-li un canvi de rumb en les polítiques marcades per la formació, sobretot al Parlament. Van reclamar obrir-se a la negociació amb el PSC i també trencar el veto total imposat a Aliança Catalana. Segons va avançar 3Cat, en la trobada els edils van traslladar a Turull la seua “preocupació” per l’avanç dels partits de l’extrema dreta a compte de guanyar-los terreny a la seua formació, sobretot als territoris on ells governen. Per això van sol·licitar a la direcció optar per una posició “més pragmàtica” i prendre el “camí del centre”.
Van posar com a exemple la postura presa al Congrés dels Diputats, on el grup parlamentari de Junts ha pactat “peça a peça” amb el PSOE i, si ha fet falta, han votat amb el PP i Vox en “defensa de la classe mitjana i els treballadors catalans”, com va ser el cas del rebuig de la reducció de la jornada laboral. Així, volen que aquesta postura es traslladi al Parlament, obrint-se a la negociació amb els socialistes catalans, la qual cosa fins a la data tot just ha ocorregut per la negativa dels de Carles Puigdemont a arribar a pactes amb els de Salvador Illa, i també trencant el cordó sanitari imposat a la formació que lidera Sílvia Orriols, encara que sense obrir-se a negociar amb ells.
En aquest sentit, demanen una “aproximació humanista” al fenomen migratori. Així podrien votar conjuntament amb el partit d’extrema dreta iniciatives en les quals coincideixin, com la prohibició del vel a les escoles.
Discrepàncies
La posició sobre aquest “canvi” de rumb en les dinàmiques de Junts no és unànime entre els alcaldes que es van trobar amb Turull. De fet, en un comunicat posterior a la reunió, alguns d’aquests com els d’Olot, Vic, Calella, Manlleu i Cabrera de Mar, així com el cap de files de Junts a Berga, van negar haver demanat cap canvi en la posició que té actualment el partit i coincideixen a defensar l’estratègia que els juntaires porten a terme tant al Parlament com al Congrés.