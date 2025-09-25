ONU
Felip VI exigeix a Israel aturar la “massacre” a Gaza però evita anomenar-la “genocidi”
Respon a Donald Trump reivindicant que Nacions Unides no és només “útil” sinó “insubstituïble”. El Japó s’obre al reconeixement de Palestina com a estat i també Itàlia, però amb condicions
El rei Felip VI va exigir ahir al Govern d’Israel que cessi els atacs a la Franja de Gaza i va lamentar la “fam” i el “desplaçament forçós” de centenars de milers de persones. “Clamem, implorem, exigim que aturin ja aquesta massacre”, va manifestar a l’Assemblea General de l’ONU en representació d’Espanya. El monarca va assegurar que “no s’entenen” les accions d’Israel i va demanar a la comunitat internacional “no mirar cap a un altre costat”. “No més morts en nom d’un poble que ha patit tant”, va reclamar, després de remarcar que Espanya està “orgullosa” de les seues arrels sefardites.
Tanmateix, el rei va evitar referir-se a la situació a Gaza com un “genocidi”, com va fer la comissió de l’ONU i també el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i va defensar el “dret a defensar-se d’Israel” després dels atacs de Hamas.
Després del qüestionament del president dels EUA, Donald Trump, de la utilitat de l’ONU, Felip VI va reivindicar que “no només continua sent útil, és insubstituïble”, i va apostar per defensar la multilateralitat i un “món basat en normes” en lloc de “la llei del més fort”. A més, va qualificar d’“injustificable” la violació de sobirania i integritat territorial de Rússia a Ucraïna, i va garantir que Espanya continuarà donant suport a una pau justa i duradora.
El rei també va mostrar preocupació per l’“erosió de les democràcies” i va definir la immigració “adequadament gestionada” com “un vector de desenvolupament mutu per a les societats d’origen, trànsit i destinació”. Hores abans, el primer ministre japonès, Shigeru Ishiba, va criticar l’Executiu israelià per les seues accions a Gaza i va insinuar un eventual reconeixement de Palestina si Israel obstrueix el camí cap a la solució dels dos estats. “La qüestió no és si reconèixer un estat palestí, sinó quan fer-ho”, va declarar Ishiba, mentre que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, va manifestar que Itàlia no s’oposarà al reconeixement de Palestina si Hamas “deixa anar els ostatges” i “no forma part del nou govern”.
Per la seua part, el president iranià, Masoud Pezeshkian, va sortir a l’estrada amb un llibre titulat Morts per Israel i va qualificar de “criminal” el seu primer ministre, Benjamin Netanyahu. Així mateix, va assegurar que l’Iran no vol “armes nuclears” i que “mai” provarà de tenir-ne, mentre que va denunciar la “hipocresia” de l’ONU amb Israel.
Espanya enviarà un vaixell militar per protegir la Flotilla
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que enviarà un vaixell d’acció marítima de l’Armada per protegir la Flotilla Global Sumud, que va camí de la Franja de Gaza.
Segons va informar l’Executiu central, el vaixell sortirà avui des de Cartagena, després que la Flotilla denunciés un nou atac a les embarcacions que repartiran ajuda humanitària a l’enclavament. Sánchez, a més, va aplaudir el discurs del rei Felip VI i va treure pit del reconeixement de Palestina com a Estat. “Ens deien que anàvem per lliure i s’han quedat sols”, va apuntar, mentre que va defensar l’aplicació de “les mateixes normes” per a Gaza i Ucraïna.En relació amb la situació judicial de la seua dona, Begoña Gómez, i el seu germà, David Sánchez, el president va reiterar el seu convenciment que “són innocents” i que “el temps posarà les coses al seu lloc”.