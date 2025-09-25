ONU
Trump assegura ara que Ucraïna podria recuperar tot el seu territori
Qualifica el Kremlin de “tigre de paper” i n’assenyala els problemes econòmics. Zelenski diu que “no existeixen les garanties de seguretat, només amics i armes”
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha canviat de posició i va afirmar dimarts que Ucraïna “podria ser capaç de recuperar tot el seu territori original”. “Rússia porta tres anys i mig lluitant sense rumb en una guerra que una autèntica potència militar hauria d’haver guanyat en menys d’una setmana”, va assenyalar Trump, després de reunir-se amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, en el marc de l’Assemblea General de l’ONU. El mandatari nord-americà, a més, va destacar els “problemes econòmics” del Kremlin, que va definir com “un tigre de paper”.
“Amics i armes”
En el seu discurs a l’ONU, Zelenski va agrair tant al rei Felip VI com a Trump el seu suport en la guerra amb Rússia i va assegurar que el món viu “la cursa armamentística més destructiva de la història”. “No existeixen les garanties de seguretat, només els amics i les armes”, va declarar el líder ucraïnès, que va assegurar que “és més barat posar fi a aquesta carrera que construir búnquers per protegir-nos”. Així mateix, va advertir que “cap institució no pot aturar el vessament de sang en una guerra”.
Per la seua banda, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va respondre a Trump dient que “l’economia russa és estable i predictible” i va recalcar que Rússia és un “veritable os” i que “no hi ha ossos de paper”. Peskov, a més, va manifestar que l’Exèrcit rus avança a Ucraïna “amb molt de compte per minimitzar les baixes” i, sobre la possible recuperació de territoris, va declarar que “la dinàmica del que ocorre al front mostra l’estat real de les coses”.
Encontre entre Rubio i Lavrov
El secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, va exigir ahir “mesures significatives” al ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, per aconseguir una pau duradora a Ucraïna i que “cessin les morts” en una reunió d’una hora i mitja que van mantenir a Nova York. Encara que ambdós van evitar fer declaracions, al sortir de la trobada l’enviat rus va fer un gest d’aprovació amb el polze.